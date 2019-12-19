佐敦北近半人口為非華裔　候任區議員何富榮搬入劏房推種族共融

「我政綱講與佐敦同行，唔係得個講字，而係真係做！」佐敦北候任區議員何富榮道。何富榮2014年受雨傘運動啟蒙，經多重考慮決定在佐敦「落地生根」，參選今年區議會選舉。他表示區內的人口比例為其中一個吸引他參選佐敦北的原因，「呢個區人口比例好特別，區內嘅非華裔人士有49.3%，接近一半。」他認為，佐敦北的地區事務有額外關注的事項──種族共融。

廟街一帶希有多國籍人士。（蔡正邦攝） 原本從事基金對沖的分析和研究工作何富榮於今年6月辭去穩定的工作，並早於去年12月，由沙田中產區搬到佐敦一月租5,000元，120呎的劏房單位，實踐「與街坊同行」的政綱，「區內大部分都係劏房，要同街坊同行，所以住係劏房，一落樓就可以見到班街坊。而依家呢個單位都住咗近一年，之後都傾續租。」 不透過社區領袖傳話 改親身接觸 何富榮指，當時決定參選佐敦北前，曾衡量過會否與其他泛民後選人「撞區」之外，區內多非華裔人士聚居亦是一個吸引之處。根據2016年中期人口統計結果，佐敦北人口共有18,550人，其中有9,152名非華裔人士居住區內，佔區內人口49.3%。何富榮表示，現時區內較多尼泊爾籍人士，他們已在區內落地生根，經營售賣家鄉食品及物品的小店，惟往往都被人忽略。「見到現任區議員嘅單張，話會同少數族裔人士的community leader（社區領袖）溝通，再由佢哋傳話落去，我覺得呢種溝通方式好弱，我依家盡可能都會親身接觸佢哋，了解佢哋有咩需要。」

Mercy坦言，對現任區議員認識不多，惟何未上任已儼如朋友，感覺份外親切。（蔡正邦攝） 尼泊爾籍街坊：I really like him 「我開頭好驚㗎！本身比較少接觸佢哋，唔知佢哋有咩反應或者諗法，但係暫時我接觸過嘅都好友善！」尼泊爾籍的Mercy 18年前來港，在區內經營食品店。Mercy指，自己的子女在港出生、生活及讀書，早已視香港為家，她亦非常喜歡香港。Mercy直言，何富榮經常落區與他們聊天，就如朋友一樣，她認為何富榮會盡力服務社區，因為他是一個「真香港人」。「我喜歡香港人，我很支持香港人，但亦非常擔心孩子的未來。（We like Hong Kong people, we want to support Hong Kong, but we concern our children's future.）」Mercy坦言，對現任區議員認識不多，惟何未上任已儼如朋友，感覺份外親切。