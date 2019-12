佐敦北近半人口為非華裔　候任區議員何富榮搬入劏房推種族共融

Mercy坦言,對現任區議員認識不多,惟何未上任已儼如朋友,感覺份外親切。(蔡正邦攝)

尼泊爾籍街坊:I really like him

「我開頭好驚㗎!本身比較少接觸佢哋,唔知佢哋有咩反應或者諗法,但係暫時我接觸過嘅都好友善!」尼泊爾籍的Mercy 18年前來港,在區內經營食品店。Mercy指,自己的子女在港出生、生活及讀書,早已視香港為家,她亦非常喜歡香港。Mercy直言,何富榮經常落區與他們聊天,就如朋友一樣,她認為何富榮會盡力服務社區,因為他是一個「真香港人」。「我喜歡香港人,我很支持香港人,但亦非常擔心孩子的未來。(We like Hong Kong people, we want to support Hong Kong, but we concern our children's future.)」Mercy坦言,對現任區議員認識不多,惟何未上任已儼如朋友,感覺份外親切。