【武漢肺炎】長期病患用8年前防疫包　 區議員推互助口罩計劃救急

武漢肺炎疫情爆發後，全球出現口罩荒，有市民排隊輪候多個小時，都未必能成功購入防疫用品，行動不便的人士要求得口罩，更是難上加難。有葵青區議員發現，區內有長者因無法購買口罩，而被迫使用過期多年的防疫包，故推行口罩互助計劃，望將街坊捐出的剩餘口罩，贈予區內獨居長者、長期病患。

葵青區議員冼豪輝指，農曆新年過後，曾探望區內獨居的長期病患陳伯，正好得知陳伯將要到瑪嘉烈醫院覆診，亦打算向他求助，拿幾個口罩。不過，言談間，冼豪輝發現原來疫情爆發至今，陳伯一直無法買到口罩，使用的是區議會多年前的防疫宣傳活動中，派發的防疫口罩包。「防疫包上印上了王雪盈（前）議員的名字，對上兩屆亦已不是由她擔任議員了。」冼豪輝無奈續道：「即是起碼也過了8年，那些口罩已經沒有用了。」

無法長時間排隊買口罩

作為一個長期病患，陳伯需要用到尿袋，冼豪輝指他要不可能為了購買口罩而在街上長時間排隊輪候；而作為獨居長者，陳伯亦需外出購買食物、日用品，不可能完全不外出。無法買到新口罩，防疫包中的「過期口罩」亦只有幾個，陳伯只能一個口罩用上四、五日，「但他接下來要到瑪嘉烈醫院S座覆診，他亦知道S座是傳染病中心大樓，所以才問我可不可以給他幾個口罩。」冼豪輝說。所幸的是，早在農曆新年、全球出現口罩荒前，有街坊因在海外多買入了口罩，而捐出一批口罩予冼豪輝，令他可將其中30個轉贈予陳伯應急。

推口罩互助計劃 轉贈區內有需要人士

轉贈口罩予陳伯之餘，冼豪輝亦打算推出「口罩互助計劃」，將街坊捐出的600口罩，轉贈予區內其他獨居長者、長期病患，每人可獲十個：「早在街坊捐出街餘口罩時，已有相關想法，但現時人手和資源有限，計劃暫只在偉盈區實行。」

網上填表 籲街坊助長者登記

冼豪輝現時在網上建設了表格，供有需要人士填寫，又指知道長者未必會從網上得知有關消息，籲街坊知道有區內有獨居長者、長期病患需要有關服務的話，可以代為登記。完成登記後，將有義工上門為有關人士送上口罩。他指希望完成第一階段計劃後，可為街坊建立信心，進一步捐出口罩予有需要人士，亦希望能做到的不只是轉贈口罩：「例如會否聯繫到其左鄰右里，幫幫他們購買食物、日用品。」

「口罩互助計劃」表格連結按此