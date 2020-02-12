【武漢肺炎】康美樓隔離戶遺寵物龜　漁護接管至主人完成檢疫

本港不少家庭都有飼養寵物，在新型冠狀病毒肺炎肆虐下，主人一旦被逼隔離，寵物該如何處置？先後爆發兩宗確診個案的青衣長康邨康美樓，逾30個住戶須要隔離，今日（12日）下午，漁護署人員到場，將兩隻被遺留在家的巴西龜接走，代為接管。 而《香港動物報》則引述漁護署指，截至本月11日，署方曾接管一名須到檢疫中心人士飼養的小貓，如主人順利通過14日隔離，署方便會交還貓隻；但如果主人只須在家隔離，則可繼續與「主子」同住。

長康邨康美樓先後有兩宗確診個案，今日下午，有身穿防護裝備人員從康美樓步出，手捧一個黃色膠盆，內裏有兩隻巴西龜，巴西龜在盤裏看似十分生猛，惟龜殼明顯凹陷，可能缺乏鈣質，漁護署人員其後將巴西龜運走。

漁護署回覆查詢表示，今日接獲衞生署轉介，指有已被送往檢疫中心的青衣長康邨居民，有兩隻寵物龜需署方暫時代為照顧。署方人員到長康邨一單位接走有關龜隻，並送往動物管理中心暫為照顧。當龜隻主人完成檢疫，署方會將其龜隻交還。

【長康邨康美樓】漁護署人員今日到康美樓帶走兩隻巴西龜。（林振華攝）

如只須家居檢疫 可繼續同住

另外，《香港動物報》引述漁護署表示，截至本月11日，漁護署接獲一宗衞生署轉介個案，一名確診患者的密切接觸者需送往檢疫，其飼養的小貓會由漁護署暫時看管，接管個案未有上升趨勢；署方暫未收到有關長康邨有貓隻需接管轉介。

根據衞生署規定，任何動物不能被帶入檢疫中心，漁護署會將該貓隻接往署方轄下的港珠澳大橋口岸動物居留所，由署方暫時照顧，為貓隻檢疫及觀察，漁護署獸醫亦會密切留意。當有主人完成14日檢疫，並確定沒有受到感染，而貓隻的新型冠狀病毒測試樣本呈陰性，署方會交還貓隻。

漁護署又表示，如有人因新冠狀病毒而送往檢疫中心，家中貓狗或其他哺乳類動物須交漁護署檢疫觀察，如寵物需接受任何治療，漁護署會事先取得主人同意才為提供醫療。不過，如主人只須家居檢疫，則可繼續由主人照顧。