【武漢肺炎】葵涌Party room抗炒風　周日區內派700個口罩

新冠肺炎疫情未過，本港口罩供應仍然不穩，市民繼續面對「口罩荒」。除了藥房、證券公司、小店及食肆外，有Party room亦加入派口罩行列，在疫情間為有需要人士送暖。

位於葵涌的一間Party room宣佈周日在區內派發700個口罩。 （SoleFete別來無恙facebook圖片）

位於葵涌打磚坪街的Party room「SoleFete別來無恙」在其facebook專頁中表示，對於坊間有人炒賣口罩的行為感到不滿，指最近獲朋友幫忙四出撲口罩，「呢個星期陸陸續續到咗我哋手上，同股東們商量過之後，決定送出一部份畀有需要嘅人，我哋夠用就可以了，個個都keep太多只會助長炒風」。

其帖文又指，由於人手有限，該公司只能安排於本周日（23日）早上9時至11時，會預留700個於葵涌免費派發，「因為唔想有人轉售，我哋會分開10個一袋咁分，要嘅就喺下面留言”51”，sorry能力有限做唔到2盒thx」，又指暫定一人一份（即10個），若留言人數太多，便會隨機抽籤，若人數少，職員便會按比例分派較多的口罩數量，負責人將會回覆留言，以私訊形式公佈確實時間及地點，詳情於周六晚上會公佈。