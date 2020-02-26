【郊野垃圾】環團獅子山清22公斤垃圾　「過去好少見到有口罩」

新型冠狀病毒疫情下，大多香港人足不出戶避免染病。可是於假日期間，不少人跑到戶外進行活動紓解悶氣，行山活動亦蔚然成風。與此同時，不少行山熱點出現大量垃圾，行為令人髮指。有環保團體於過去的星期一（24日）到過獅子山郊野公園清理垃圾，共拾獲22公斤垃圾，當中不少是口罩及紙巾等。環保團體呼籲遊人應有公德心，自己垃圾應自己帶走。

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8公里路現22公斤垃圾 包括口罩

綠惜地球於過去的星期一，一行9人到獅子山郊野公園清理垃圾。他們沿天馬苑的郊野公園入口上山，一共走了8公里路，沿路執拾了22公斤的垃圾。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙稱，當中包括40多個口罩、500多件紙巾及濕紙巾，「這段時間有數個團體都會自發上山清理垃圾，我知道有團體在前一日才在天馬苑入口位置清理過一堆口罩，後來第二日再有團體上山清理時，在附近位置又清理了50個口罩，即代表短短一晚之間，又有人在山上丟棄口罩。」

獅子山一向為老少皆宜的行山熱門路線，鄭茹蕙表示，在「打卡」熱點附近，如獅子山頂、望夫石周圍的垃圾會特別多，估計遊人打卡後沒有帶走垃圾。她又指，在獅子山郊野公園近紅梅谷一段有條小溪，「山澗位置成堆紙巾塞住咗，太嘔心了！」綠惜地球過去不時會招募義工自發上山清理垃圾，鄭茹蕙指，在山徑上的垃圾量與平日沒太大差別，惟在郊野公園入口位置的垃圾量有明顯增加，「過去好少見到有口罩。」

鄭茹蕙認為，人們多了接觸大自然是好事，但擔心遊人隨地亂丟垃圾反而會引起衛生問題，本末倒置，「郊野公園的用量突然大了，市民想上山抗疫，沒理由把郊野公園弄髒了，口罩紙巾是個人衛生用品，隨地掉棄會滋生細菌。」她呼籲行山人士要有公德心，並遵守行山禮儀，將垃圾包好，下山到市區時才掉進垃圾桶去。

近魔鬼山二號涼亭一帶斜坡上堆滿垃圾。 （蔡正邦攝）

網民睹魔鬼山變垃圾山：見到個情景我呆咗

另外，有網民Moon昨日（25日）在「香港行山之友」社交群組發帖指，油塘魔鬼山一帶有大量垃圾，懷疑有遊人隨手掉棄。Moon接受訪問時指，自己居於魔鬼山附近，平常每隔數個月就會上魔鬼山，順便清理垃圾。惟昨天她如常上山清理垃圾時，發現近魔鬼山二號涼亭一帶斜坡上堆滿垃圾，「平時一個垃圾袋已經夠用，昨日用咗三個垃圾袋都裝唔晒。」

她指，斜坡上有膠樽、膠盒等垃圾，估計是人為丟棄，她又表示曾經致電政府熱線1823打算找相關部門清理，惟不知是否太忙而無人理會，「見到個情景我呆咗，好心痛，大自然的地方搞成咁！」記者上山觀察時發現，涼亭後的斜坡的確遍地垃圾。至於近二號亭旁邊有兩個大型垃圾桶，有路經的行山人士指，過去此位置不時有野生動物打翻垃圾桶找食物，不排除斜坡上的垃圾是因此造成。