屯門區議會成立青年議會工作小組　區議員：青年扮演重要角色

屯門區議會昨日（27日）首次舉行公民權利地區發展委員會會議，會上通過成立兒童及青少年議會工作小組。屯門區區議員張可森指，過去年青人在社會事務上均有積極參與，期望青年人可在新成立的青年議會上，透過正式渠道表達自己聲音，改善區務。

屯門區區議會昨日新成立兒童及青少年議會工作小組，由區議會巫堃泰擔任召集人，日後小組將集中反映年青人對區內事務的看法。張可森指，過去區議員與中學生的溝通缺乏正式渠道，冀望可藉工作小組的正式渠道，諮詢年青人的意見。他又表示，在過去的社會運動中，可見年青人扮演重要角色，「青少年雖然未有投票權，但他們也是香港的一分子，需要有正式的渠道讓他們表達聲音。」

早前屯門區議會廢除增選委員制度，非選舉委員無法加入議會。張可森指，未來的工作小組會議上，將會商討如何籌組青年議會，「青年加入議會後能否享有投票權？這件事情是困難的，現階段或者會先就區內事務公開向年青人諮詢 ，歡迎年青人遞交文件上區議會討論。」

張可森希望區內年青人可透過青年議會表達意見。（資料圖片／黃文軒攝）

至於工作小組的討論範圍，張可森指，歡迎年青人就區內任何事務作建議，「我期望這個青年議會不是花瓶，並非只向年青人諮詢公園、busking等意見，而是更多如對屯門的想像，土地用途、區內連儂牆的看法等，都可以在討論當中。」

張可森指，工作小組將會在未來的會議上，商討如何籌組青年議會，惟目前民政事務署只允許區議會在一星期內召開兩次會議，故目前仍未能定下工作小組的會議時間表。