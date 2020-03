當全城因新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)疫情而戴上口罩,又有沒有想過臉上的口罩最終會現身沙灘?保育海洋生態組職Ocean Asia負責人Gary Stokes昨(29日)以「香港沙灘沒有口罩短缺」為題,在facebook撰文指在大嶼山西南方的索罟群島拾獲大批垃圾口罩。他受訪時透露,兩日前在沙灘每100米便拾到至少70個口罩,估計垃圾口罩從掉入海洋到湧上沙灘花了六周。居於香港30年的他,寄望港人能負責任,妥善處理用過的口罩,「我們可以做得比這更好的。(We are better than this)」。

索罟群島沙灘100米現70個口罩

Gary是海洋生態研究組織「Ocean Asia」的負責人,目前正與研究團隊在索罟群島進行海洋垃圾研究。他解釋,研究選址人跡罕至,政府亦無派員清潔,因此很適合研究不同時期的海洋垃圾及其來源。直至兩日前,他與團隊在上址突然看到大量口罩,他指,過往只會在沙灘看到一、兩個口罩,但這次卻在短短100米沙灘上,拾到至少70個口罩。他表示,當中有口罩隨海浪遺在沙灘,亦有口罩浮在海面。

垃圾口罩從陸上到沙灘只需六周

Gary從事海洋研究工作15年,他指過往我們不知道海洋垃圾從何時、何地被棄在水中,但這次發現,由港人戴上口罩,到口罩被丟進海洋,再湧上沙灘,整個過程只需六周。他解釋,「你可以在日本投膠樽下海,它可能會隨水來到香港,但需要耗上兩至三年時間,但我們這次知道,口罩最多只用了六周便來香港海灘」,他相信這個數據將有助研究垃圾口罩的可能來源地。

海洋生態專家Gary Stokes拍片指,在短短100米的索罟群島沙灘上,拾到至少70個口罩。 (Gary Stokes提供圖片)

不過,沒產品標籤的口罩,比膠樽更難確定來源地。研究團隊唯一知道的是,口罩是近期的產物,Gary指,「它不可能來自太遠,因它只在水中最多六周;它可以來自長洲或西貢某處,或維多利亞港。它亦可以來自中國河流」。他指,有人馬上問垃圾口罩是否來自中國大陸,好像大家認為「那是來自中國的」便跟港人無關。但他質疑,近日的行山潮,反映不少人會隨地丟棄口罩,「根本沒有人是完美無罪」。

他解釋口罩有許多潛在來源,尤其索罟群島位於香港西南面,若按香港風向,目前應受東或東南風影響,因此東面的長洲、南丫島、石鼓洲焚化爐建築用地,也有可能是污染源。Gary又指,不少海上建築用地習慣把所有廢物投進大海,因此也不排除垃圾口罩來自工地的可能。

Ocean Asia負責人Gary Stokes近日在大嶼山西南方的索罟群島拾獲大批垃圾口罩。 (Gary Stokes提供圖片)

海豚、海龜誤吃口罩或致死

此外,他警告當市民在街上或行山時胡亂拋棄口罩,口罩已有可能隨雨水沖下山坡、河流、排水渠,再輾轉沖出大海,一旦有海豚、海龜誤吃口罩,卡在其消化系統,或會成為牠們的「催命符」。

「我們可以做得比這更好的」

Gary寄語港人應妥善掉丟棄口罩,並緊記口罩最終會在哪裏出現。「試想像你孩子將來躺在沙灘,並與這些口罩玩耍,這很噁心。(Imagine your children lying on the beach and playing with these masks. It's disgusting. )」居港近30年的他育有一對子女,他認為我們能住在香港是件幸福的事,因為香港曾經歷沙士,目前大部分港人都知道要戴口罩、要洗手自保,而四周例如不少大樓大堂內,亦設有消毒搓手液,這已比全球大多數地方着重衛生。然而,當他看到遍地口罩時,他不禁反問,「我們真的那麼衛生嗎?」他寄望港人棄口罩時能更負責任,保持衛生,「我們可以做得比這更好的(We are better than this)」。