當全城因新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情而戴上口罩，又有沒有想過臉上的口罩最終會現身沙灘？保育海洋生態組職Ocean Asia負責人Gary Stokes昨（29日）以「香港沙灘沒有口罩短缺」為題，在facebook撰文指在大嶼山西南方的索罟群島拾獲大批垃圾口罩。他受訪時透露，兩日前在沙灘每100米便拾到至少70個口罩，估計垃圾口罩從掉入海洋到湧上沙灘花了六周。居於香港30年的他，寄望港人能負責任，妥善處理用過的口罩，「我們可以做得比這更好的。（We are better than this）」。

索罟群島沙灘100米現70個口罩

Gary是海洋生態研究組織「Ocean Asia」的負責人，目前正與研究團隊在索罟群島進行海洋垃圾研究。他解釋，研究選址人跡罕至，政府亦無派員清潔，因此很適合研究不同時期的海洋垃圾及其來源。直至兩日前，他與團隊在上址突然看到大量口罩，他指，過往只會在沙灘看到一、兩個口罩，但這次卻在短短100米沙灘上，拾到至少70個口罩。他表示，當中有口罩隨海浪遺在沙灘，亦有口罩浮在海面。

垃圾口罩從陸上到沙灘只需六周

Gary從事海洋研究工作15年，他指過往我們不知道海洋垃圾從何時、何地被棄在水中，但這次發現，由港人戴上口罩，到口罩被丟進海洋，再湧上沙灘，整個過程只需六周。他解釋，「你可以在日本投膠樽下海，它可能會隨水來到香港，但需要耗上兩至三年時間，但我們這次知道，口罩最多只用了六周便來香港海灘」，他相信這個數據將有助研究垃圾口罩的可能來源地。

海洋生態專家Gary Stokes拍片指，在短短100米的索罟群島沙灘上，拾到至少70個口罩。 （Gary Stokes提供圖片）

不過，沒產品標籤的口罩，比膠樽更難確定來源地。研究團隊唯一知道的是，口罩是近期的產物，Gary指，「它不可能來自太遠，因它只在水中最多六周；它可以來自長洲或西貢某處，或維多利亞港。它亦可以來自中國河流」。他指，有人馬上問垃圾口罩是否來自中國大陸，好像大家認為「那是來自中國的」便跟港人無關。但他質疑，近日的行山潮，反映不少人會隨地丟棄口罩，「根本沒有人是完美無罪」。

他解釋口罩有許多潛在來源，尤其索罟群島位於香港西南面，若按香港風向，目前應受東或東南風影響，因此東面的長洲、南丫島、石鼓洲焚化爐建築用地，也有可能是污染源。Gary又指，不少海上建築用地習慣把所有廢物投進大海，因此也不排除垃圾口罩來自工地的可能。

Ocean Asia負責人Gary Stokes近日在大嶼山西南方的索罟群島拾獲大批垃圾口罩。 （Gary Stokes提供圖片）

海豚、海龜誤吃口罩或致死

此外，他警告當市民在街上或行山時胡亂拋棄口罩，口罩已有可能隨雨水沖下山坡、河流、排水渠，再輾轉沖出大海，一旦有海豚、海龜誤吃口罩，卡在其消化系統，或會成為牠們的「催命符」。

「我們可以做得比這更好的」

Gary寄語港人應妥善掉丟棄口罩，並緊記口罩最終會在哪裏出現。「試想像你孩子將來躺在沙灘，並與這些口罩玩耍，這很噁心。（Imagine your children lying on the beach and playing with these masks. It's disgusting. ）」居港近30年的他育有一對子女，他認為我們能住在香港是件幸福的事，因為香港曾經歷沙士，目前大部分港人都知道要戴口罩、要洗手自保，而四周例如不少大樓大堂內，亦設有消毒搓手液，這已比全球大多數地方着重衛生。然而，當他看到遍地口罩時，他不禁反問，「我們真的那麼衛生嗎？」他寄望港人棄口罩時能更負責任，保持衛生，「我們可以做得比這更好的（We are better than this）」。