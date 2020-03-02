【新冠肺炎】一文看清17間馬會投注處重開地點　提供有限度服務

馬會自2月2日起，因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，暫停全港所有場外投注處運作，令部分並未登記馬會投注戶口的顧客，不能使用馬會部分重要服務，包括兌換現金券或中獎彩票，以及無法重新啟用或開設投注戶口。馬會日前宣佈今日（2日）開始，每星期兩日開放轄下部分場外投注處，並實施各種防疫措施。

荃錦中心地下的馬會所見，有近百人在外排隊。 （呂諾君攝）

目前場外投注處提供服務及防疫措施：

提供兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口及進行投注戶口存款。

不會提供賽馬及足球投注服務，不會顯示賽馬及足球賠率，六合彩獎券繼續暫停發售。

所有顧客在進入場外投注處前，必須戴上口罩及接受體溫檢查。

場外投注處在同一時間內只容許有限人數的顧客入內，避免投注處內聚集大量顧客。

投注處外實施排隊入場的措施。

周四（5日）起推出全新香港賽馬會電子錢包。

17間場外投注處名單及開放時間：

逢星期一及星期四上午9時30分至下午6時正

中環士丹利街

石硤尾大埔道

上水石湖墟

青衣城

銅鑼灣謝斐道

黃大仙豪苑

屯門市廣場

荃灣青山道

鰂魚涌英皇道

觀塘廣場

元朗合益路

尖沙咀漢口道

將軍澳寶林

天水圍

葵芳

旺角彌敦中心

沙田好運中心