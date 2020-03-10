新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，應屆DSE考生受停課影響。有見及此，北區區議會主席、北區連線區議員羅庭德特意準備一份中文模擬試卷予應屆考生免費操練，並提供場地讓考生感受臨場考試氣氛。

身為補習老師的羅庭德，有8年補習經驗，他表示希望在艱難時期為北區DSE考生打打氣，故特意準備一份中文模擬試卷，予應屆考生免費操練，感受臨場考試氣氛，試卷將由他本人親自批改及解題。羅庭德指，整個中文Mock活動由北區連線籌辦，其他議員將陸續公布他們區份的模擬試安排，盼能幫助到更多有需要的學生。第一場中文模擬卷將於明日（11日）在粉嶺私塾分兩場舉行，下午1時至2時30分進行中文閱讀卷考試，下午2時45分至4時15分進行中文作文卷考試，低收入家庭及居於皇后山的應屆DSE考生優先，有興趣者需私訊他的專頁報名，名額有限，額滿即止。

身為補習老師的羅庭德將親自批改及解題。（羅庭德 Jasper Law facebook專頁圖片）

羅庭德又指，為確保出席的應屆考生健康安全，所有報名學生必須於30日內未曾踏足中國，進入場地前需接受探熱，並正確佩戴防菌口罩及以酒精消毒液清潔雙手。羅的團隊亦會協助清潔場地，以1:99漂白水消毒桌椅，確保衛生狀況良好。他又呼籲，如有其他科目專長老師願意提供義務批改及Mock卷，可與北區連線聯絡。