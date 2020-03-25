本港上周四（19日）起，要求外國入境人士帶上電子手帶，接受14天強制檢疫。近日不少人士違反隔離檢疫令，遭到市民紛紛舉報。電子手帶自推出以來被指錯漏百出，作用成疑。有正在接受家居檢疫的市民向《香港01》投訴， 指檢疫啟動碼延遲5日後才收到，擔心隔離日期無故被延遲五日。她又批評，應用程式經常三更半夜傳來檢查信息，要求檢疫人士拍下電子手帶的二維碼，核實其所在地，擔心如正在睡覺的人會錯過信息，有機會被檢控。

香港政府由3月19日至昨日（25日）為止，一共向從香港機場入境的人士派發逾28,500條電子手帶，並要求他們進行14日的強制隔離。同時配合流動應用程式「居安抗疫」，由二維碼系統定時感應檢疫人士是否在家，如有人違反規定離開家居，應用程式將發出警示，要求他們回家，並通知衞生署及警方跟進。

政府由3月19日至昨日（25日）為止，一共向從香港機場入境的人士派發逾28,500條電子手帶。（資料圖片／羅君豪攝）

巿民吳太接受《香港01》訪問時表示，其兒子上周四（19日）下午從英國抵港，兒子返家啟動應用程式後，程式會每隔二至四小時傳來通知，要求正在進行檢疫的兒子拍下電子手帶上的二維碼，核實所在地。不過她指，通知有時在半夜三更才收到，如凌晨3時、早上7時等，當時兒子正在熟睡中，沒有可能即時回覆核實信息，批評措施極為擾民及不合理，形容自己快被政府的檢疫措施弄得精神錯亂，「我明白有人要監管，但對守法的市民嚟講係一個困擾。三更半夜叫人verify是什麼玩法？佢唔係囚犯啊！瞓覺都唔可以安樂去瞓，不如政府派人上嚟睇住我個仔啦！」

她又批評，政府公佈的檢疫資訊不足，令人擔心錯過了核實信息會違法，「 政府沒有清晰告知，使用應用程式時會遇到怎樣情況。我只知唔啟動有機會被檢控，但verify唔到係咪等於失聯，會被通緝呢？」

啟動碼四日後才收到 變相延長隔離期

吳太又表示，對隔離檢疫措施錯漏百出感到極憤怒。她指由兒子抵港當日起計算，原訂隔離日期將於4月1日的10時55分完結。但兒子返家後，仍遲遲未收到檢疫應用程式啟動碼，直至4日後（23日）才收到，在啟動應用程式後，程式顯示由當日起，才開始計算14日隔離時間，變相隔離完成日期要延遲5日，直至4月6日才完成。吳太其後致電到資訊辦要求更正隔離日期，對方只回覆她指會盡量嘗試協助。她批評政府處理檢疫失效，浪費檢疫人士時間，「佢哋完全冇諗過，有人遲收到啟動碼嘅情況應該點做。」

吳太指，自己會在原訂4月1日的隔離完結日期為兒子剪去手帶，「夠鐘我一定會剪走，我盡咗市民嘅責任，如果佢哋覺得我失蹤，你咪嚟搵我或者報警囉。呢個唔係我錯，係你盡唔到責任，麻煩市民在先，引致有咁多不便！」

吳太表示，其兒子上周四（19日）下午從英國抵港，當時衞生署職員發出的一封信上，指明強制隔離將於4月1日10時55分完結。（受訪者提供）

政府資訊科技總監林偉喬今日出席記者會時指，政府已用多種方式監察檢疫人士，包括電子手環、監察手帶，配合居家檢疫。至於有人裝不到應用程式方面，他指已加派人手接聽熱線電話，並新增電郵及電話短訊途徑，只要檢疫人士提供姓名及電話，就會有專人聯絡跟進。林又指，電子手帶配對程式使用，可監察有關人士是否留家及記錄位置，確定有關人士是否留家。