【新冠肺炎】屹立中環老茶館　陸羽茶室、蓮香樓相繼暫停營業

「飲茶」是許多香港人日常的習慣，尤其年長一輩更會風雨不改地每天到茶樓飲茶。但隨着新冠肺炎疫情日益嚴重，政府推出新例，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚會，食肆枱與枱之間需保持至少1.5米距離等。許多食肆受疫情影響，生意大受打擊，陸續宣佈暫停營業，一些在香港屹立幾十年的老茶樓，亦不例外。中環陸羽茶室宣佈將在4月1日暫停營業，同樣位於中環受歡迎的蓮香樓，則今天（30日）開始暫停營業。

據悉，位於中環陸羽茶室為了配合政府的防疫措施，將會在4月1日暫停營業，直至另行通知開業日子。樓高三層的陸羽茶室在中環屹立87年，是由錢莊東主助手馬超萬和經營酒樓的李熾南以五千元為本創辦。說到陸羽茶室的名字由來，不得不提陸羽。陸羽是撰寫世界上第一部關於茶的研究著作《茶經》的人，終生都專注研究茶的知識，對茶的知識十分深厚，更被後人稱為「中國茶聖」，在茶室兩樓更放置了一個陸羽像為記。

除了茶之外，陸羽茶室還是一個食堂，供應不同的「飲茶」傳統點心，其美食更吸引一眾旅客慕名而來。除了美食外，陸羽茶室的建築裝修也別具特色，茶室整體感覺古色古香，保留不少中國字畫墨寶，茶室內的櫃台、屏風、吊扇、鐘、花瓶等更像把客人帶到上一個世紀。除了古色古香外，茶室是以中式為主體，西方室內設計為副，是中西文化合璧下的產物。

至於在本月中才宣佈「復活」的蓮香樓，第四代傳人顏漢彬早前亦承認生意欠佳，暫停晚市及需要職員輪流放無薪假。今日記者再次到訪，發現蓮香樓亦因應疫情宣佈休業。