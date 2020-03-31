【新冠肺炎】蓮香居暫停營業14日　樓上麻雀房照開24小時

新冠肺炎疫情日益嚴重，日前政府更推出新例，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚會，食肆枱與枱之間需保持至少1.5米距離等。許多市民減少出外用餐，使餐飲業界的生意大受影響，不少茶樓也相繼停止營業。除中環的陸羽茶室和蓮香樓外，同樣在區內受歡迎的蓮香居亦在門外當眼處貼上告示，由周日（29日）起暫停營業十四天，惟樓上的日縉會麻雀房，依舊會24小時營業，實行「一舖兩制」。

蓮香居在門外當眼處貼上告示，由今天起暫停營業十四天。 （鄧栢良攝）

據悉，位於中上環的蓮香居為了配合政府的防疫措施及保障員工安全，在周日（29日）暫停營業至4月11日。由於政府現有的新例並未有限制麻雀房營運。故位於蓮香居4至5樓的日縉會麻雀房，依舊會24小時營業。

佔樓兩層的日縉會麻雀房，共有約50間房。蓮香居負責人指，疫情前一般都有八、九成客滿，當中以熟客光顧為主，但最近跌至僅約一成客人光顧。更有較年長的客人向職員反映，他們不敢來打麻將，稱自己「中招」不要緊，但害怕回家後會把病菌傳染家人。

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日縉會麻雀房也有食物供應。蓮香居負責人表示蓮香居和日縉會的廚房是分開的，所以現時蓮香居暫停營業，也對日縉會影響不大。現時新冠肺炎疫情持續，蓮香居負責人指職員會跟足規矩，例如替客人量度體溫，提供酒精搓手液等。早前更特意找人回來進行消毒，惟現在市道差，暫時也不需要兼職員工上班。