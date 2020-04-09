粉嶺榮福中心疫市加管理費　業主要求查數　法團失蹤會議難產

2019冠狀病毒病肆虐，本港經濟慘淡，減薪裁員的消息浮現，市民人心惶惶，惟粉嶺居屋屋苑榮福中心今年卻「疫市」加收管理費7%，而且諮詢手法頗具爭議，引起業主反對，最終增加管理費的計劃在諮詢期內難產，管理公司改為凍結財政預算。 榮福中心已連續三年加收管理費，去年增幅達10%，不少業主要求清查帳目，法團主席及佳定管理公司答應於3月31日召開會議，向業主交代財政問題，結果當晚主席及管理處人員齊齊「失蹤」，遺下一眾業主在會議室外乾等。主席及後更報警，並疑借警員之口向業主傳遞訊息，令一眾業主相當氣憤，而會議將改為今日（9日）重開。

法團主席及佳定管理公司答應於3月31日召開會議，結果臨時取消，主席更報警求助。 （周錦豪議員facebook圖片）

榮福中心居民表示，3月31日當晚的會議是向法團及佳定管理公司跟進屋苑未來三年的財政預算案及財政狀況，豈知法團及管理公司經理通通缺席，毫無交帶，令一眾業主在會議室外呆等。直至有管理人員前來張貼通告，眾人始知議會臨時取消。其後法團主席報警求助，借警員之口轉達會議改期的消息，令業主摸不着頭腦。

榮福中心居民群組管理員Vicki批評，法團主席有責任監察管理公司及屋苑財政項目，是次會議關乎業主整體利益，法團主席無理取消，應向業主交代原因。而今次事件的爭端緣於屋苑已連續三年增加管理費，且年年加幅驚人，遠高於通漲，去年增幅高達10%，今年又想逆市增加7%，終令業主起疑，要求查數。

榮福中心約有30年樓齡，近月因加管理費一事引起業主不滿。 （蔡正邦攝）

而2月14日情人節，是榮福中心的加收管理費爭議的起點。

榮福中心屋苑共有6座，管理處辦公室則設於第一座大堂。情人節當日，一張有關「2020至2021年度大廈財政預算案事宜」通告張貼於第一座大堂公布板，內容指屋苑即將面對30年樓齡強制驗樓及大維修工程，需增加儲備基金應付未來所需，所以決定增加7%管理費，並給予14日諮詢期。

加費通知透明度低

Vicki表示，以往管理處通知業主增加管理費，一般會將通告貼於每座大堂公布板，唯獨今次偷偷摸摸僅貼在第一座地下，懷疑有心搏人睇唔到。而14日諮詢期內，業主可於大廈座頭的簿子上簽名反對，惟該本簿子由保安保管。據知，管理處曾下令，如業主不主動向保安提出簽名反對，保安不會出示簿子。Vicki質疑管理處做法取巧，企圖扼殺業主表達意見的機會。

諮詢期不足一周

直至2月22日，有業主發現相關通告僅貼在第一座，質疑做法欠缺透明度，遂向法團主席麥錦燦及管理處表達不滿。當日下午1時後，管理處始將通告貼於每座大堂位置，惟諮詢期僅餘6日。Vicki不值法團及管理處所為，隨即在facebook成立榮福中心 (居民群組)，與其他業主討論管理費事宜、收集意見，以及鼓勵業主積極發聲。居民群組成立後，不少熱心業主留言討論，惟Vicki坦言沒預期會帶來任何變數。

豈知2月24日管理處竟突然轉態，再發通告指管理委員會收到居民意見，經商討後決定與民共舟共濟，改為凍結管理費。這意味諮詢期未完，加收管理費的計劃提早撤回。其後3月3日及24日，不少業主針對凍結管理費預期案、屋苑財政情況向法團及管理處查詢，以及要求查數（詳情見時間表），故最終促成3月31日的會議，詎料法團主席及管理處人員缺席，令業主大為氣憤。

Vicki（左）不值法團及管理處所為，隨即在facebook成立榮福中心（居民群組），與其他業主討論管理費事宜、收集意見，以及鼓勵業主積極發聲。業主郭太亦不滿管理公司賬目混亂。 （蔡正邦攝）

疑有「影子」管理公司職員

榮福業主郭太對加管理費一事亦感到疑惑。她舉例指，榮福中心共有六座，管理公司聲稱聘請了35名職員，一年支薪共約750多萬元，業主們要求物業經理證明該35名職員的存在卻被拒，「座頭六個、夜更聲稱有14個，當時個物業經理一時話有人請病假、又有人工傷，有啲又話冇返，我哋改為要求佢交出35個職員嘅名，佢都交唔到！話佢哋個名係私隱！」加上「座頭」更亭經常無人，令業主們懷疑管理公司是否真的聘請了35名職員。此外，郭太又指，當業主翻查管理公司數簿，發現職員人工開支居然不包括夜更巡邏費及電話報更費，「呢啲原來要額外收錢，寫落另一項度」。 她們更表示，數簿上每年均有一項「增聘人手」，「管理費年年加，但實際上人手都冇加，咁啲錢去咗邊？」

更換遊樂場膠墊索價24萬

除了管理公司職員人數不透明外，屋苑內其中一個小型遊樂場的地下膠墊被指需全數更換，亦令業主大為不滿。Vicki和郭太指，膠墊才更換了五年，管理公司表示因需要全數更換，需約24萬元，「其實都冇乜點損毀，就算有，咪爛嗰塊換嗰塊囉」。二人又表示，六座大廈合共收取一年約235萬元的清潔費，費用且未包括每季派給每戶的垃圾膠袋，「呢疊垃圾膠袋一年收成12萬蚊，係向指定公司購買」，她們指每棟大廈一年約39萬元的清潔費，足夠聘請兩至三名全職的清潔員工，形容「完全唔make sense」。

Vicki坦言，自己過去一直甚少關心屋苑問題，惟今次管理處諮詢做法極有問題，才令她積極發聲。居民群組內有業主留言指，短短數年間，管理費由600多元，加至900多元，增幅驚人，不可接受。另一居民Rio直指，屋苑只有一小片草地及少量燈飾，但財政報告中每年用於園藝及燈飾的開支卻高達30多萬元，令人費解。會議原改為今日（9日）重開，惟最後因管理處沒有張貼通告確實開會日期，估計也是不了了之。《香港01》曾向管理公司查問事件，惟未獲回覆。