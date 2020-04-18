【人雀共存】新屯門中心野鴿聚集惹投訴　市民憂雀鳥或被撲殺

本港很多地區都會有野鴿聚集，不時有市民擔心會引來環境衞生問題。不過，面對野鴿又是否需要趕盡殺絕？Facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥」日前接獲市民報料，指新屯門中心屋苑平台位置一直有野鴿聚集，在多次接獲投訴之下，懷疑管理處致電漁護署欲於本周前，將鴿子、雛鳥及蛋一併「處理」。雖然後來管理處解釋表示並非想撲殺雀鳥，純粹希望漁護處將雛鳥及蛋帶走，然後將地方清潔打掃，惟事件仍然引起不少關注。

Gian表示，日前接獲市民報料，指新屯門中心屋苑範圍有約30多隻野鴿、8隻蛋和6隻雛鳥。（「香港救援鳩鴿及雀鳥」提供圖片）

網上群組「香港救援鳩鴿及雀鳥」的一班成員，平日會在各區處理拯救不同雀鳥的事務。群組創辦人Gian表示，日前接獲市民報料，指新屯門中心屋苑範圍有約30多隻野鴿、8隻蛋和6隻雛鳥，或因管理處向漁護署投訴後，被署方準備於下星期前全數撲殺。Gian指，其後她向屯門區區議員李家偉了解事件，得悉管理處純粹希望漁護處將雛鳥及蛋帶走，然後將地方清潔打掃。惟她亦擔心，至今已有3隻雛鳥死去，以及有兩隻蛋被毀，認為清理地方並不需要清理雛鳥及蛋。

Gian續指，該位置的居住環境對野鴿而言並不理想，現時正就事件與區議員商討解決方法，包括是否效法外國的做法，將野鴿驅離該處，暫定於今日（18日）與不同方面的代表見面，希望能達成共識。李家偉亦有在其Facebook專頁「富新一代」上就事件發帖，表示自上任以來就該處的野鴿問題接到不少投訴，但他一直尊重野生動物生命，認為問題的根本是有人在屋苑內餵飼野鴿，趕盡殺絕令一批舊野鴿死亡，不會阻止新野鴿上門覓食，因此並非解決方法；又表示希望能透過管理處、居民雙方自律及規範，阻止任何慘劇發生。