大東山爛頭營加裝鐵閘　圍封千呎　警告字眼﹕請不要進入！

大東山長久以來以芒草及「爛頭營」聞名，故成為行山勝地，但常有行山人士不聽勸告，攀上歷史悠久的爛頭營屋頂「打卡」留念。網上流傳照片可見，近日其中一間爛頭營的業主裝了鐵閘，並拉起鐵線圍封，以防有人闖入。《香港01》記者今午上山了解，該爛頭營內未見有人，外面以鐵纜與鐵閘圍封約15米乘15米的範圍，並貼有英文告示「No entry please（請不要進入）」。有行山人士表示，每年秋天芒草盛開，市民蜂擁而至，若業主認為有需要加裝圍欄亦無可厚非。

牆上寫有「請不要進入」的英文告示。（蔡正邦攝）

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這些是散佈大東山路旁的石屋俗稱為「爛頭營」，源自該營地的英文名稱Lantau Mountain Camp。營地建於1922年，最初為傳教士避暑度假屋，當年原選址於大帽山，惟木製棚舍遭強風吹倒。傳教士遂改用石頭於大東山築成石屋，惟隨傳教士離開日漸荒廢。多年來，爛頭營業主成謎，但不時有行山人士偶遇石屋住戶。

《香港01》記者今午登上大東山，發現山上散落約21間石屋，其中一所裝上圍欄及鐵閘。圍欄由數條鐵纜組成，圍封的範圍約15米乘15米。石屋牆上貼有警告字句「No entry please（請不要進入）」及一個交叉符號，惟石屋內未見有人。

另一間爛頭營旁掛上一支瑞士旗，屋主為居港瑞士人Fred。他指15年前買下該爛頭營，自此每年均會上山度假兩次。他說，自己的石屋為九號屋。起初，屋內並無自來水，Fred得與朋友步行數百米覓水。直至三個月前，他成功從鄰屋水井接駁水喉，屋內始成功有水。不過，對於爛頭營加鐵閘一事，Fred並不知情。他指，甚至不知該爛頭營業主是誰。

自疫情爆發以來，不同行山路線都聚滿人群，今午大東山亦處處見人蹤，惟未見有人攀上爛頭營屋頂，行山人士大多坐在爛頭營旁休憩。市民石先生及張先生行山多年，石先生指大東山每年秋天都會吸引大批市民上山觀芒草。對於大東山爛頭營加設鐵欄，他認為若業主認為有需要，加設鐵欄亦無可厚非。