街坊投訴香車街公廁翻新後無水　田北辰：宮殿式裝修、蔗渣級配套

前荃灣區議員、實政圓桌田北辰今日（21日） 在facebook上載片段，指接獲街坊投訴香車街街市公廁無水供應，由於該公廁翻新不久，田北辰形容是「宮殿式裝修、蔗渣級配套，硬件一流，但軟件九流。有街市商戶指，該公廁無水情況已持續一星期，擔心在疫情下，如廁所的衞生情況差，會引致病菌傳播。

香車街公廁翻新後不久，但無供水沖廁，衞生情況令人憂慮。（蔡正邦攝）

田北辰接受《香港01》訪問時表示，今日到香車街街市向檔主派發口罩，卻接獲街坊投訴指公廁無水供應。他指該公廁翻新了三個月，裝修光鮮，用料一流，但竟然無水沖廁，片段所見，廁所內放有一個水殼，沖廁需靠人手舀水，「一個沖唔到廁嘅廁所，就好似一個穿窿嘅口罩，都係冇用嘅」。他引述街坊指該公廁已無水一段時間，「宮殿式裝修、蔗渣級配套，硬件一流，但軟件九流」，認為疫情期間，應更重視公眾環境衞生。

田北辰指檔主曾向食環署投訴事件，他質疑相關部門未有積極跟進，「公廁由設計到清潔都應該係外判商負責，但如果有問題而唔去處理，而政府又唔知道嘅話，就係政府監管不力」。他直言政府的外判制度崩壞，「以價低者得投標，對方做得唔好都唔炒得，只能出勸喻，冇罰則，因為你再搵唔到一個更平嘅外判商嚟做」。

據在現場清潔的員工透露，涉事公廁在年廿八（1月22日）已完成翻新工程，他指無水情況已持續一星期，由於凌晨時分並無清潔工在場，衞生情況更不堪，「夜更放定桶水喺度都唔會有人沖」。今日有工程人員到天台水缸視察，發現水掣已關，但由於水缸無水，即使開了水掣也沒有水到達公廁，現時仍然由相關部門調查事件。

在香車街街市公廁旁經營雜貨店的詹小姐表示，該公廁已無水約一星期，衞生環境比以往差，她形容香車街附近的喉管及渠老化，偶有停水情況出現，擔心疫情下如廁所衞生情況欠佳，容易造成病菌傳播。

民建聯去年曾公布本港「十大最差公廁」，其中荃灣香車街公廁亦上榜。今年度的財政預算案中，預計撥款6億翻新食環署轄下約三成共240所公廁，在未來5年分階段進行。