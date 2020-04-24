【新冠肺炎】停業令延長　美容業界推免費網上課程進修自救

港府周二（21日）宣布延長美容院停業令至下月7日。全港美容院停業近月，業界手停口停，美容業界近日發起免費網上學習課程，讓業界人士在停工期間進修裝備自己，同時希望團結業界，提升業界服務水平。

美容業界因應疫情停業，28歲現職美容師Lavina入行約6年，她指近日不少客人均擔心膚質變差，希望能盡快做Facial。（受訪者提供圖片）

28歲現職美容師Lavina入行約6年，主要做Laser、光學類別如膠原自生蛋白療程等。自政府因應疫情要求美容院停業，業界生意停擺。Lavina所屬公司雖停暫停門市服務，但仍會分批安排員工上班，員工暫仍如常受薪上班，在線上跟進客戶狀況。她指，不少客人表示均擔心膚質變差，希望能盡快做Facial，但目前她亦只能為客人進行網上皮膚諮詢，助對方在家保養皮膚。

按職業及訓練局2017年報告指，本地美容、美髮及化妝品業的從業員逾5萬人。惟港府因應疫情，要求美容院停業28日。「健康及美容公會」昨（23日）宣布提供免費網上「美容光學」學習課程，讓有意投身美容業人士及在職美容師在停業期間進修。課程將於網上形式授課，教導從業員掌握美容儀器激光及彩光操作理論，以及最新皮膚老化及色素改善的光學美容療程，合計20小時。任何人士於5月10日前報讀相關課程，學費一律全免。

課程同時提供網上導師即時解答學員提問，及線上討論區功能。（受訪者提供圖片）

公會​主席陳玉儀指，課程不只是教​學員操作某一部指定機器，而是幫助從業員打好根基，助業界日後面對日新月異的機器時也能得心應手。學員修畢課程後，將獲頒發「美容光學理論證書」，如果畢業生符合指定錄取要求，將可銜接修讀獲香港資歷架構第四級別認可之 「美容光學專業證書課程」。美容師完成課程後，將成為認可「光學美容師」，相關資格亦會被上載至專業名冊。