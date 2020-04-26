六旬師傅埋首木雕半世紀　迎來第六代傳人：呢一代只有我做落去

「郭記木器雕刻」紥根在油麻地新填地街37年，負責人郭一邊正在全神貫注地在店外的小木枱雕刻，一雙巧手在木屑中來來回回近半世紀，雕出滿天神佛，他是香港碩果僅存的木雕師傅。在講求速度的年代，各種手工藝逐漸式微，郭家的木雕技術卻能一代代傳下去，郭一邊的姪子十多年前肩負家族使命，由刻字、上油、貼金箔逐項技術學起，成為郭記木雕第六代傳人，「呢一代只有我一個做落去」。雖然伯姪二人對工藝即將失傳看得淡然，但郭一邊仍然不時出席中學興趣班，希望年輕人能認識木雕技藝。

一家來自浙江木雕之鄉

郭家世世代代做木雕，來到郭一邊是第五代。郭家來自全國最著名的「木雕之鄉」──淅江東陽，北京故宮及蘇杭等地，都有精美的東陽木雕留世。郭師傅笑說，在他年幼時，東陽沒田可耕，家中的男孩子都要學一門手藝維生，「我16歲拜師，比較自由，一日做8個鐘，唔可以休息，不斷雕」，由於家人都是做雕刻，郭一邊順利成章入行，量度、寫字、雕刻、上油、貼金箔，每日重重覆覆，倏忽朱顏變白頭，60多歲的郭一邊已循環不息做了近50年。

郭一邊1988年來港，在弟弟的店內工作了近50年。（余睿菁攝）

作品遍佈全港廟宇 「耶穌我都有雕過」

1983年，郭一邊的弟弟郭一天在油麻地新填地街開店，五年後，郭一邊南下來港打拼，「郭記木器雕刻」的金漆招牌，一掛便是37年。郭氏兄弟每日風雨不改，在店外的小木枱默默雕刻，一雙巧手在木屑中來來回回，雕出無數精美神佛及字跡，作品遍佈全港廟宇及平民百姓之家，包括寶蓮寺、黃大仙祠、油麻地天后廟等，「佛堂嗰啲有好多，天后誕抬出去嗰啲、長洲節慶用嘅木刻、神枱我哋都有整過；開舖嗰啲多數拜關帝，屋企就要觀音、地主、祖先等嘅木雕」。閃閃生輝的滿天神佛及神主牌，整齊地排列在店內櫥窗內，「宗教方面的牌比較多，耶穌我都有雕過，修理都修理過」。

郭一邊侃侃而談雕刻的流程，「雕字要拎刻版，然後寫字，寫完就雕，跟住落油漆，再上金箔」，工多藝熟的他指，若一式數份的訂單才會先畫在畫紙上，如訂單是一式一份，他是直接畫在木上再雕，「手藝要做得多，熟能生巧」。

第六代傳人仍在學師階段

昔日郭一天的工作枱，今日換上他的兒子郭健軍坐上。郭健軍是郭記木雕第六代傳人，也是他那一代唯一一個，「因為係家族生意，所以幫下手，呢一代只有我一個做落去」，40多歲的郭健軍坦言，他只能雕字及上油，「難少少嗰啲都未必學，嗰啲起碼都要十幾年」，這位年輕的郭師傅，上油學了十多年，貼金箔則學了四、五年，仍是學師階段，「傳統中國藝術，學到幾多就幾多」。記者問郭一邊師傅，這位學徒的功力如何？郭師傅笑言，「都OK啦」。

「人手造件件都唔一樣」

各項手工藝變夕陽工業，主要是因為被工業機械化取代，「可惜都可惜，但時代變無辦法，一定會機器代替」。郭一邊強調，店內堅持人手雕刻，「唔識嘅未必睇得出分別，做慣咗就一定睇得出，人手造件件都唔一樣」。他憶述數年前曾有一名日本人拿着一塊巨木來到郭記，要求雕出一些奇特的圖案，「好大塊，好似門咁大，叫我雕啲好古靈精怪嘅嘢，有地圖、有公仔，話要拎出去展覽」，最後郭師傅用了約一星期完成這件作品。

日復一日、年復一年的木雕工作，郭一邊埋首苦幹，轉眼已成老人，「有時做嘢辛苦，都會唔想做，但要搵食唔做唔得，做其他嘢都辛苦」。目前郭記接的單多數來自熟客，雖然客源穩定，但木雕技術終有沒落的一天，「如果後輩有其他賺到錢嘅工，就做其他啦」。上一輩為了餬口入行，數十年後，維生技藝在年輕一輩眼中變成具有歷史價值的東西，郭一邊對外沒有收徒弟，但他不時應邀出席一些中學興趣班，讓學子認識這門快將消失的手藝，「幾十個人坐埋一齊學，（興趣班）一年得一次半次唧，教咗幾年，入行要好有恆心，除非屋企做呢行先逼住做」。