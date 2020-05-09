香港雖連續多日無本地新增確診個案，但不少社福機構與義工服務仍未恢復。髮型師Alex 6年前創辦髮型師義工組織「易剪義」，為安老院舍及特殊需要人士提供義剪服務。近月隨疫情發展，院舍謝絕探訪，義剪服務亦告暫停。 過去4個月，Alex轉為向非政府組織及社工轉介的有需要人士，提供上門義剪服務。曾有長者不敢出門多時，直至Alex上門協助剪髮，才打開心窗頓成「開籠雀」。Alex最近聯同因義剪而結緣的30間髮廊，推動業界防疫措施，統一業界清潔標準，以免港人因疫情放緩而鬆懈。 攝影：高仲明

2003年，17歲的Alex畢業後投身美髮界，未幾SARS爆發。沒料到，17年後的Alex又再戴上口罩工作。（高仲明攝）

院舍暫停探訪無法義剪 料長者變「F4頭」

Alex於2014年創立髮型師義工組織「易剪義」，過去6年，他與不同髮型師義工每周均會到不同安老院舍，為老人家修剪銀絲。自1月底疫情爆發後，安老院舍陸續暫停探訪活動，Alex與同工亦只好暫停義剪服務。他指，曾聽說仍有髮型師身穿醫護防護袍赴安老院義剪，但每次組隊至少4名髮型師同行，他又不忍爭奪全球越見緊張的物資，最終決定暫停非緊急的義剪服務。

轉眼4個月，Alex也做好心理準備，當院舍一放寬，定必有大量安老院舍及社福機構急需髮型師提供義剪服務，「長者可能會變F4流星花園啲髮型，但伯伯好啲，有啲光頭」。他慶幸過往髮型師曾教安老院舍職員，如何簡單為伯伯鏟短頭髮，「但婆婆可能要紮頭髮啦」。

過去6年，Alex與不同髮型師義工每周均會到不同安老院舍。他笑言，「大家都蒲開老人院」。（高仲明攝）

改上門為社交隔離長者義剪

雖然暫停院舍義剪，Alex目前仍有接獲經社福機構轉介，上門為行動不便的長者義剪。他平均每隔兩、三星期便會接到社工電話轉達長者求助。不過，Alex指上門剪髮比院舍義剪更複雜，尤其公公婆婆記性欠佳，常忘記財物位置及自己身上有傷口。為免產生誤會，髮型師每次均有親友及社工同行，始會出動。

雖然疫情下髮型屋生意慘淡，Alex工餘仍會提供上門義剪服務。（高仲明攝）

常備上門防疫四寶

面對疫情橫流，Alex最近上門義剪均會常備防疫四寶：搓手液、消毒酒精、全新髮袍及口罩。搓手液用來消毒雙手，酒精消毒則用於入屋前消毒全身、鞋履及剪髮工具，全新髮袍則為了讓長者安心。此外，Alex每次上門均會自備十餘個口罩轉贈予長者。

他指，目前不少長者仍不敢出門，以防浪費口罩。「唔係有冇口罩問題，而係經歷過全城搶口罩，佢哋會擔心之後會唔會再嚟」。直至Alex上門剪髮，久未見人的獨居長者均會十分高興，每每化身「開籠雀」，說不停口。Alex說偶爾也會思考應否購買麥當勞快餐予他們，畢竟疫情前，公公婆婆總愛在麥當勞消磨時間。不過他又擔心老人家有三高問題，最後還是打消念頭。

Alex每次上門均會自備十餘個口罩轉贈予長者。他說，長者經歷全城搶口罩，常擔心日後需再搶口罩，而不敢浪費口罩出門。（高仲明攝）

北角現佛堂群組 疫區髮廊生意慘淡

Alex雖堅持在疫情下助人，但他的髮型師本業同樣面臨不少衝擊。他工作的髮廊位於北角，疫情至今門可羅雀。「我哋冇停業，但生意跌咗七、八成」，他說。鄰近屋苑的太太昔日都愛在歎早茶前後，到髮廊吹頭。疫情爆發後，愛美的太太們如今都不見影跡。尤其3月中，同區佛堂福慧精舍爆出「佛堂新冠肺炎感染群組」，北角頓成疫區，髮廊生意又再雪上加霜。曾有客人希望到髮廊找Alex恤髮，卻因為妻子擔心取消行程。

僅餘的兩成客人，即使光顧亦希望盡快離開，因此近月客人多以洗髮、剪髮為主。（高仲明攝）

至於僅餘的兩成客人，即使光顧亦希望盡快離開。「化學染燙多數要一、兩個鐘，有客唔想逗留喺密閉空間太耐」，他說因此近月客人多以洗髮、剪髮為主。預約客人亦大減，他形容曾在髮型屋坐冷板凳一整天。後來，有行家向他說靜一天還好，他們曾試過一連數天零生意。他倒看得通透，「home office唔使出街，咁自然唔洗頭啦」。

目前抗疫基金並沒有惠及髮型師這類自僱人士，Alex希望爭取抗疫基金外，業界仍能有自救抗疫措施。（高仲明攝）

與30間髮型屋 推美髮業防疫抗疫計劃自救

他最近想出一個「美髮業防疫抗疫計劃」，他聯合多年來義剪相識的髮型師，目前已有近30間髮型屋支持計劃。計劃要求參與髮型屋每天開店前後必須徹底清潔消毒，店員及客人入店時必須量度體温，只接受戴口罩的客人所穿髮袍及有關髮剪工具，前後必經消毒；服務客人前後，所有使用工具必須消毒；客人離開後即時清潔消毒座位等等，參與的商戶則會於門外貼上相關標誌及QR code。

參與商戶則會於門外貼上相關標誌及QR code。（高仲明攝）

疫情雖暫見放緩，港人紛紛解除門禁，他擔心港人一旦鬆懈或會釀成下一波爆發，「呢啲時間先要繼續做」。Alex坦言，「講真，做呢啲嘢我冇錢賺。」他憂慮港府「停業令」早晚會波及髮型屋。早前美容界停業28日，美髮界同樣人人自危，他希望吸引更多髮型屋參加計劃，讓公眾與政府了解美髮界已有防疫措施，同時令港人重拾信心光顧髮型屋。