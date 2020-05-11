【黑暗中晚餐】旺角食街供電不足晚晚停電　台灣店主：蝕足五個月

旺角廣華街一帶餐廳林立，是不少人覓食的好去處。不過上址一帶大廈樓齡較高，電量不足以供大量食肆使用，結果每逢夏天晚上，整條街的食肆電源會便因過量用電而「跳掣」，變得漆黑一片。有台灣食肆店主投訴指，去年新租用地舖單位，可是幾乎每個夏天晚上都因停電無法營業，生意損失約六成，她向業主反映問題並希望獲得「放生」，「我想說他放我走就算了，我再找別的舖位，可是他不願意」，對此感到極度無奈。

去年5月，「阿木台灣麵」於廣華街的翠園大廈二期地舖開業，店主Polly從台灣來到香港投資，豈料開業兩個月多，店舖卻接連發生停電事件。Polly指，開業後的7月至10月期間，每逢晚上6時多開始，街上幾乎全部食肆都會停電。

自7月開始至10月期間，夏天期間每逢晚上6時多開始，在廣華街上，幾乎全部食肆都會停電，漆黑一片。（受訪者提供圖片）

廣華街一帶有十來間食肆，而「阿木台灣麵」位處的旺角翠園大樓樓齡約60年。停電後，Polly向周邊商戶了解，才發現因大廈樓齡高，供電量不足以如此多的食肆使用，Polly指，「本來早上到晚上6點時供電都沒問題，但到了晚上，有其他的店接連一起開門，整棟大廈負荷不了就跳掣。」停電問題幾乎每年夏天都出現，商戶只好摸黑營業。

Polly指，去年租下這個舖位時，業主曾向她表示電量足夠食肆使用，惟後來找來裝修師傅裝修店面時，對方卻發現問題，指單位供電量不足以供食肆運作。Polly大感驚訝，指感覺被欺騙，後來她去找業主理論，「業主說他也是新購入單位，他也不知情。」Polly指，當初簽下舖位時帶2年死約，雖遇上停電問題，業主卻不願「放生」她，「我想說他放我走就算了，我再找別的舖位，可是他不願意。」

採訪那天晚上，廣華街一帶仍燈火通明。 Polly解釋，因她已拜託隔壁準備開業的食肆先不要用電，才能勉強維持穩定供電量。（余睿菁攝）

嘆附近食肆租戶均「不出聲」

停電問題存在多年，Polly指附近食肆租戶均「不出聲」、「怕被人罵」，故將停電問題不了了之，但她卻極不忿，「我很生氣，我把我全部的錢都投資下去，想說養老，但竟然發生這些事！」她挨家挨戶去找鄰近食肆聯署，打算要求業主向中電申請調高用電量，最後去年獲業主法團回覆指會跟進，可是至今約半年時間，增加電量一事仍音訊全無。

Polly從台灣來港，與丈夫一起投資在港開設食肆。（余睿菁攝）

去年停電後，Polly出盡辦法減少用電量，把店裏所有電磁爐改作使用煤氣、推出調味醬料幫補生意，又呼籲附近商戶在晚上不開冷氣，以減少用電量，結果延長了停電時間到9時，「但這長久下去不可行，（太熱）客人不喜歡，就沒有回頭客。」Polly表示，晚上停電期間餐廳完全無法營業，生意損失約六成，「我們多忙都是白做。本來我的生意都不錯，可是因為這些，我根本沒有賺過，虧了五個多月。」