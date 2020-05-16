早前網上流傳疫情下屯門公園湧現「大媽賣水黨」，有人以20至200元高價兜售啤酒及蒸餾水，附加服務包括容許客人摸手、腳，甚至胸及臀部等。記者日前到公園巡視，發現大部份休憩設施已被膠帶圍封，但未見賣水大媽蹤跡，而園內保安則明顯加強巡查。

伯伯對途人甚為警覺，每當有較年輕的途人經過，均會作出戒備狀態。（鄧柏良攝）

早前facebook專頁「SCN 新聞網」指接獲市民報料， 屯門公園近日出現十多名大媽向公園伯伯兜售啤酒及蒸餾水，索價由20至200元不等。拍攝現場情況的巿民聲稱，客人光顧大媽買啤酒及蒸餾水時，付款期間可以摸手、腳、胸部及臀部等部位，當時有買了水的伯伯襲擊拍攝的市民。

屯門公園近日出現十多名大媽向公園伯伯兜售啤酒及蒸餾水，索價由港幣20至200元不等。（「SCN新聞網」fb圖片）

記者日前到屯門公園視察，見到有多名伯伯在場休息，但未見大媽向伯伯兜售飲料。公園大部份休憩設施已被膠帶圍封，過往有大媽唱歌的位置亦被鐵馬圍封，部分地方亦有保安駐守。公園保安明顯加強巡視，不時廣播《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》第599G章。不過，現場所見，有多名長者在湖邊休息，保安員未有阻止。

公園明顯加強保安巡查。（鄧柏良攝）

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公園內聚集的人流多是在屯門西鐵站出口近人工湖位置。數十名伯伯沿湖邊石階及花叢石壆分散而坐，當中有1、2名大媽與伯伯聊天，但未見唱歌、跳舞及賣水等行為。不過，長者們對途人甚為警覺，每當較年輕的途人經過，均會作出戒備狀態。

公園內部份位置被圍封，阻止人群聚集。（鄧柏良攝）

疫情下，屯門公園昔日的嘈音及疑涉及風化問題的行為似乎暫時消失，有街坊在公園一隅跳舞，有外傭提手機自拍，也有伯伯在被鐵馬圍封的象棋枱外聚首，在鐵馬外捉棋，回復社區公園該有的寧靜。