青協推模擬法庭暑期學校　前粉嶺裁判法院體驗本港司法程序

香港青年協會領袖學院將於今年8月舉辦第二屆模擬法庭暑期學校。活動對象為中三至中六學生，屆時學員將於三級歷史建築前粉嶺裁判法院受訓，了解法治和公民責任的概念，及本港司法程序。 今年模擬法庭暑期學校主題為「觸得到的公義」，青協與服務弱勢社群的非牟利組織合作，讓學員實地了解本地弱勢社群在尋求司法公正時遇到的困難。

學員將於前粉嶺裁判法院了解及本港司法程序。（青協提供圖片）

青協領袖學院今年再度推出模擬法庭暑期學校（下稱模擬法庭）。模擬法庭請來香港大學 Human Rights Hub 及大型國際律師事務合作設計「 Street Law 」工作坊，將有執業律師向傳授法律知識。

學生將置身三級歷史建築前粉嶺裁判法院進行模擬法庭審訊。（青協提供圖片）

學生將置身三級歷史建築前粉嶺裁判法院集訓，在昔日的法庭進行模擬法庭審訊。模擬法庭亦請來多名執業律師及公眾演說專家教導學員思辨及公眾演說技巧。

學員將於三級歷史建築前粉嶺裁判法院了解及本港司法程序。（青協網頁圖片）

此外，模擬法庭今年與非牟利組織及全球法律刊物出版商Sweet and Maxwell。學生能實地考察本地非牟利組織工作，了解弱勢社群尋求司法公正時遇到的困難。而全球最大的法律刊物出版商之一Sweet and Maxwell，則為課程提供相關法律刊物參考資料。