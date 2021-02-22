興田商場擬改建護老院　逾九成半受訪居民反對　憂失日常社區配套

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-22 19:03

藍田興田商場近月被上市公司收購，並將會興建護理安老院，惟消息引起興田邨及康華苑居民強烈反彈。興田邨業主立案法團向全邨住戶發出問卷調查，收到三分一住戶回覆，當中逾九成半表示反對在商場興建護老院，擔心失去附近唯一可購買日用品的地方，以及加重社區配套的負擔。

興田邨與鄰近的康華苑樓齡均已超過30年，由於屋苑依山而建，居民十分依賴興田商場內的街市、超市、酒樓及其他商舖，以解決日常所需。近月業主將興田商場物業以逾2億元向提供安老院服務的嘉濤（香港）控股出售，集團指收購完成後將興建一間護理安老院，令不少居民擔心護老院將取代整個商場，為他們的生活帶來極大影響。

藍田興田商場近月被上市公司收購，並將會興建護理安老院。（呂凝敏攝）

有居民擔心長者無診所看病

興田邨業主立案法團主席石先生今日（22日）出席調查問卷發佈時指，因收到大量街坊表達憂慮，故向全邨發出問卷，調查住戶對商場興建護老院的意向，結果逾九成受訪者表示反對。石先生就調查結果嘗試邀請「嘉濤」代表並反映意見惜被拒，他批評嘉濤拒絕與居民溝通，不排除居民會有後續反對行動。興田邨美田樓互委會主席鄺女士、康華苑居民李先生同樣反對在商場設立護老院，鄺女士指商場對出的馬路狹窄，如建成護老院後，擔心經常有救護車出入而影響交通，而李先生則表示，康華苑沒有商舖，平日居民均會到興田商場解決日常所需，「冇咗興田商場，最近都要搭車或者行30分鐘去啟田商場」，慨嘆如生活的基本配套亦失去，會令兩屋苑的長者住戶非常徬徨。興田邨居民陳女士亦指，邨內長者依賴商場內的診所看病，如整棟商場改建成護老院，將令一眾長者頓失所依。

觀塘社區幹事余邵倫指，早於2009年時任業主領展曾打算將興田商場改建成安老院，遭到法團及居民強烈反對，領展最後收回決定，惟當時領展亦無心改善社區商場設施，5年後將物業拆售賣盤予資深投資者，豈料現任投資者拆售停車場泊位圖利後，又再轉售物業予新業主，本應滿足居民的商場設施，卻一再被私營業主用來謀取暴利，促請房委會關注事件。工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，嘉濤未有透露護老院的規模，他表示將會繼續與房署及規劃署交涉事件。

興田邨依山而建，居民依賴興田商場內的店舖解決日常所需。(呂凝敏攝)

領展出售物業予炒家 再由上市護老院公司接貨

翻查資料，興田商場原為領展（823）旗下物業，2014年以2.1億元售予資深投資者陳秉志及林子峰的財團。陳氏等人在2015年拆售物業車位，至上月以2.4億元沽出整項物業，包括屋邨內的熟食攤位及綜合商業大廈、房委會綜合設施以及泊車位，並由提供安老院服務的嘉濤（香港）控股（2189）接貨。

香港01正就居民的意見向嘉濤查詢。