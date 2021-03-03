加多近街臨時公園納入除污範圍　區議員發起聯署促評估工程必要性

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-03 18:35

位於堅尼地城的加多近街臨時公園已服務堅摩區居民22年，2015年曾一度捲入拆除風波，政府擬將公園用地改劃，興建私人房屋，當時在一眾市民極力爭取下，公園終得以保留。由於過往公園附近為焚化爐和屠場用地，其後被納入除污範圍。有區議員對公園需進行除污工程感到不解，邀請專家到場評估，發現並無除污需要，她指政府部門一直拿着逾20年的環評報告為證，稱該地需要進行除污工程，卻屢拒絕為土壤再次進行評估，因此在2月底發起為期一個月的聯署，促請土木工程拓展署為公園進行泥土樣本檢驗，檢視除污是否有必要性。香港01正就事件向土木工程拓展署查詢。

加多近街臨時公園前身為菜市場，附近曾有焚化爐和屠場用地。因此被納入除污範圍。（黃健菁提供圖片）

加多近街臨時公園前身為菜市場，附近曾有焚化爐和屠場用地，現時是堅尼地城居民的休憩地。中西區區議員黃健菁表示，過往多次向政府部門提出希望能為加多近街臨時公園土壤再次進行評估及檢測工程，以檢視是否有除污的必要性，但要求一直被拒。黃健菁曾向土木工程署反映訴求，惟署方則搬出一份逾20年的環評報告，解釋因當時已在公園土壤驗到有污染物，故計劃在該地進行排污工程，並已委託顧問公司研究，預計在今年第二季完成。

黃健菁對署方解釋感到不解，「驗身報告都要更新啦，會唔會拎住20年前份驗身報告同你講，依家要跟住舊個份報告同你做手術？」她提到，幾年前曾邀請專家到公園進行檢驗，在公園落葉中未有驗到污染物質，專家判斷沒有除污的需要。她解釋，污染物會被附近的植物淨化，而在落葉未發現有污染物質便是最好的證明，顯示土壤未有受到污染，她批評署方未有交代為何不能重新檢驗公園土壤，才再作決定。

一眾堅尼地城街坊對公園即將進行除污工程感到擔憂，黃健菁表示，大部分街坊不想進行除污工程，除了因為影響他們使用公園外，亦擔心會影響公園內的樹木健康。黃健菁解釋，因為除污工程是把舊有泥土移除，再加入新的泥土，但因為公園內的樹木已紮根多年，樹根佈滿在公園地下，工程過程容易傷害到樹根，終致影響樹木生長甚至令其枯死。她認為如在非必要下，政府強推除污工程只會浪費公帑，又指出在堅尼地城附近現時已有不少工程正在進行，若加上除污工程會令居民被工程包圍，十分擾民，促請政府重新檢視除污的必要性。香港01正就事件向土木工程拓展署查詢。