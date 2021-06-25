撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-25 21:20

港府日前宣佈收緊《電影檢查條例》檢查員指引，列明任何可能含有危害國安元素的影片均不宜放映，繼《執屋》因未獲電檢處發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」而取消放映會後，獲納入「歐亞彩虹週」的台灣首部婚姻平權紀錄片《同愛一家》被電檢處勒令刪剪部分電影內容，主辦方經考慮後決定取消在戲院公映，有關注團體擔心近期政治氣壓，會將深化本港性小眾不被社會接納的矛盾。

三對不同世代同志伴侶面對社會的難題

每年六月是「Pride Month」(同志驕傲)，世界各地會舉行不同節目及活動，喚醒社會對性小眾社群的關注，歐盟駐港澳辦事處和香港歌德學院主辦「歐亞彩虹週」，由今月30日至下月11日在百老匯電影中心及其他同院綫放映16部來自歐亞地區的性小眾紀錄片，當中《同愛一家》便是其中一齣公映電影。

《同愛一家》是台灣首部婚姻平權的紀錄片，主要記述2016年年底，台灣立法院朝野黨團紛紛提出婚姻平權修法草案後，社會對此出現極大爭議，片中三對不同世代的同志伴侶正面對不同方面的難題及考驗。

團體：擔心近期政治氣壓深化社會對性小眾誤解

該電影原定安排七月一日在百老匯電影中心上映，惟主辦單位突然宣佈電檢處經檢查後，不允許該紀錄片以完整版本上映。根據主辦方一致同意的原則是不會放映經過刪改的電影，最終決定取消《同愛一家》放映，若然已購票的觀眾可到百老匯電影中心票房辦理退款，而網上透過刷信用卡購票的顧客則會安排自動退款。

女角平權協作社主席李曉南表示，《港區國安法》已涵蓋在電影方面，雖然未知電檢處要求電影刪減那一部分，但該電影講述台灣平權修法草案，香港與台灣距離那麼近，兩地法例可以互相比較，加上現今敏感的政治環境，對電檢處要求該電影作出刪減不感出奇。

近期建制派頻頻對性小眾活動施壓，例如同樂運動會明年11月在香港舉行，建制派立法會議員何君堯竟批評運動會「有失體面」，甚至形容有關經濟收益是「污糟錢」，雖然平機會主席朱敏健事後出言反駁，認為有需要推動性傾向歧視立法，但李曉南認為建制派議員一向不支持性小眾任何平權運動，就算推出性傾向歧視方案交立法會審議，亦難以獲得支持通過，而今年同志遊行亦因疫情關係，即使提出申請不獲批准，他擔心巿民見到性小眾真實一面的機會越來越少，只會加深誤解及矛盾，無法消除本港社會的歧視。

女角平權協作社主席李曉南擔心近期政治氣壓會深化社會對性小眾的誤解。(資料圖片)

電檢處回應，電影檢查員根據《電影檢查條例》（第392章）及《有關電影檢查的檢查員指引》中一般原則，處理電影檢查及分級事宜。就個別影片的申請，電影、報刊及物品管理辦事處只會向申請人提供電影檢查員的意見及對影片的修訂要求，未有進一步回應要求刪剪那些內容。