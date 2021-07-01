戰隊化身慈善外送員　抵「最潮醫館」派300跌打福袋予街坊

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-07-01 18:30

新冠肺炎疫情持續多時，基層市民的生活大受影響。位於長沙灣的一間「主題跌打醫館」，今日（1日）特意邀請了常以幪面超人造型四出做善事的「聲眼戰隊」，一同派發共300份福袋予街坊，同時提供了50個義診針灸名額。「𠵱家香港社會、經濟一路都需要一啲大小型嘅慈善行為，好多機構都做緊，我哋作為醫館都想做少少嘢。」有「最潮醫師」的梁天柱表示，即使力量微小，仍希望能與「戰隊」一同將歡笑帶給市民。

生於跌打世家、醫館第二代負責人梁天柱（右），決心打破世人對跌打的傳統觀念，自接手醫館後便開始打造「跌打主題樂園」。（呂諾君攝）

生於跌打世家、醫館第二代負責人梁天柱，現時僅年約40多歲，他的醫館現時位於青山道的店舖，前年7月完成搬遷。與一般跌打館十分不同，店內放滿了密密麻麻的骷髏骨公仔，大字霓虹燈、骨頭價錢牌全都經精心設計，可謂玩味處處。今日他身穿的衣服、褲子亦有骨頭圖案，非常搶眼。

「4月嗰時上網見到『聲眼戰隊』，見到佢哋都好熱心，定期會幫慈善團體做派福袋等等嘅行動，而且戰隊嘅顏色同我哋店舖非常match，所以就決定同隊員聯絡。」梁天柱指，自疫情發生以來，醫館不定時都有「做啲慈善嘢」；而在疫情高峰期間、外送平台最為流行之時，他也設計了寫有「敷panda」和「度度敷」兩款「食字」的外帶紙袋，讓有需要的病人外帶膏藥回家，為的只是「想型啲」。適逢醫館搬遷兩周年和公眾假期，梁醫師選擇於今天再次向街坊派發物資。

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今早約10時，一班街坊早已在醫館門外排起長長人龍，至約11時，「聲眼戰隊」的五名隊員穿好全副裝備、駕着電單車來到醫館。他們是一班近年常以俗稱拉打（幪面超人粉絲取rider的中文譯法）造型四處出巡做善事的有心人，各自取名「高音」、「走音」、「爆音」等搞笑名字，希望博得巿民一笑。他們甫抵達醫館，已有不少市民上前爭相拍照，今次他們更增添了兩名反派角色，而在派發福袋期間，長者、小朋友都玩得不亦樂乎。