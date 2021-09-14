江豚出沒高峯期進行電纜工程被指破壞生態　中電稱會設立觀察區

離島區議會昨日（13日）討論有關在江豚出沒高峯期進行石鼓洲焚化爐海底電纜工程的議題。區議員郭平早前提交文件，指中電曾於介紹中指出，工程會採用震動式和撞擊式打樁，而根據環評資料，兩種打樁方式分別會產生160至200分貝及180至230分貝聲浪，影響江豚及中華白海豚的聽力，並令其喪失領航能力及微絲血管組織破裂，郭平指，每年12月至5月是中華白海豚及江豚的繁殖期，向中電查問是否會在該段期間停止打樁或震動式工序。

此外，郭平又提出，近日有傳媒報道指地政總署在今年7月30日按《前濱及海床（填海工程）條例》刊憲，公布由石鼓洲焚化爐至大嶼山長沙海灘的海底電纜工程，該項工程原是石鼓洲焚化爐工程一部分，受同一份環境許可證規管，但有關方面在去年初分拆工程，海底電纜部分現受另一份環境許可證規管，但仍以同一份環評報告為依據，其後傳媒發現海底電纜工程的環境許可證曾作出修訂，根據最新的環境許可證，海底電纜工程可於12月至翌年5月的江豚出沒高峯期進行。



離島區議會昨日（13日）討論有關在江豚出沒高峯期進行石鼓洲焚化爐海底電纜工程的議題。（曾鳳婷攝）

地政總署早前提交書面回覆，指上述工程在公眾諮詢期未有收到反對意見，署方會批准該項擬議工程，以及在公眾諮詢期屆滿日期（即今年9月30日）起計約四星期內，就有關的批准公告安排刊憲。

江豚屬國家一級保護動物，與大熊貓、中華白海豚等並列。（視覺中國）

電纜登岸位置由石灘改至泳灘

環境保護署回覆指，中電去年4月向環保署提交更改環境許可證的申請，涵蓋最新的電纜走線、施工方法及所採用的建築機械等。中電建議更改電纜的登岸位置，遠離天然石灘，減低對該處生態的影響，但由於新位置位於泳灘範圍內，因此需要考慮更改進行工程的時間，以免影響泳客。署方指，中電就上述申請一併提交一份環境審查，確認與鋪設電纜相關的施工噪音，其頻率遠低於江豚用於覓食和溝通的聲音，故對江豚不會構成影響。而署方按《環評條例》 的要求審核有關申請，同意有關申請所提出的走線改動，能避免工程在原定的登岸位置對天然石灘、潮汐帶生境及岸上植被所造成的影響，亦認同鋪設電纜時所產生的噪聲不會對江豚造成不良影響。

至於中華白海豚，環保署根據「綜合廢物管理設施第一期」環評報告的資料，石鼓洲附近水域並非中華白海豚的重要棲息地，因此接納中電建議對環境許可證的改動，包括豁免環境許可證下的施工期限制。

應康文署要求避開泳季 中電更改工程進行時間

中電回覆時指，為減低對附近的生態環境影響，更改了登岸位置至長沙沙灘。但新的位置位於泳灘範圍內，因此需要考慮更改進行工程的時間，避免影響泳客。整個連接電網工程，基於安全考慮及康文署要求，工程需要避開風季及泳季，只能於11月至3月期間施工，施工期與江豚出沒高峰期（12月至5月）有部分時間重疊。

郭平則表示，目前中電將電纜的登岸位置改至長沙沙灘，康文署以影響泳客為由，反對工程在5至11月動工，中電遂改在12月至5月期間，即中華白海豚繁殖的日子動工，他認為任何噪音均會影響到中華白海豚的生活。（資料圖片/港大提供圖片）

故中電徵詢專業環保顧問意見，認為鋪設海底電纜期間，工程船隻運行只會在水底產生低頻率聲音，而江豚只對高頻率聲浪較敏感，對江豚不會構成顯著影響。鋪設海底電纜工程期只需約4個月（當中2個月為鋪設工程，其餘分別為前期準備工作及為海底電纜加裝保護設施） 。此外，中電認為此次工程規模小，只有不多於5艘工程船隻出現，亦不涉及打樁等，可能造成的影響相對輕微。中電計劃在11月，即趕在非江豚出沒高峯期，優先及盡快完成接近石鼓洲海域的鋪設海底電纜工作。

中電：若觀察區發現江豚出沒將暫停工程

此外，中電亦會制訂一系列的緩解措施，減低對江豚及環境的影響，包括於工作區域250米半徑範圍內設立「觀察區」，若發現江豚，將暫停工程，亦會實施船隻運作規則，限制工程船隻的航行範圍、路線及速度，並只會在日間時段工作。另外亦會訂立水質監察計劃，在電纜近岸區域，潛水員需在隔泥幕內的封閉區工作。

有環團代表出席離島區議會，參與討論有關在江豚出沒高峯期進行石鼓洲焚化爐海底電纜工程的議題。（曾鳳婷攝）

海豚保育學會：破壞海洋很容易，復原需很長時間

會議上香港環境自然基金會指，江豚敏感膽小，當發現水域附近出現船隻會避開，影響其活動範圍，質疑工程不會對江豚造成影響的說法。而海豚保育學會則表示，每年10月至5月是江豚的出沒期，而南大嶼是其出沒的重要地方，亦質疑鋪設海底電纜工程對其影響的程度是否如此輕微，形容「要破壞海洋很容易，復原卻需很長時間」。

區議員促中電按原有登岸方案鋪設電纜

區議員徐生雄對中電及環保署沒有派出代表出席會議感到費解，他認為中電按原先走線鋪設電纜並無問題，不明白當局為何輕易批出現時的改動。而郭平則表示，目前中電將電纜的登岸位置改至長沙沙灘，康文署以影響泳客為由，反對工程在5至11月動工，中電遂改在12月至5月期間，即中華白海豚繁殖的日子動工，郭平認為任何噪音均會影響到中華白海豚的生活，要求中電按原有方案，將電纜登岸位置設於石灘。