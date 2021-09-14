江豚出沒高峯期進行電纜工程被指破壞生態　中電稱會設立觀察區

離島區議會昨日（13日）討論有關在江豚出沒高峯期進行石鼓洲焚化爐海底電纜工程的議題。區議員郭平早前提交文件，指中電曾於介紹中指出，工程會採用震動式和撞擊式打樁，而根據環評資料，兩種打樁方式分別會產生160至200分貝及180至230分貝聲浪，影響江豚及中華白海豚的聽力，並令其喪失領航能力及微絲血管組織破裂，郭平指，每年12月至5月是中華白海豚及江豚的繁殖期，向中電查問是否會在該段期間停止打樁或震動式工序。
此外，郭平又提出，近日有傳媒報道指地政總署在今年7月30日按《前濱及海床（填海工程）條例》刊憲，公布由石鼓洲焚化爐至大嶼山長沙海灘的海底電纜工程，該項工程原是石鼓洲焚化爐工程一部分，受同一份環境許可證規管，但有關方面在去年初分拆工程，海底電纜部分現受另一份環境許可證規管，但仍以同一份環評報告為依據，其後傳媒發現海底電纜工程的環境許可證曾作出修訂，根據最新的環境許可證，海底電纜工程可於12月至翌年5月的江豚出沒高峯期進行。
地政總署早前提交書面回覆，指上述工程在公眾諮詢期未有收到反對意見，署方會批准該項擬議工程，以及在公眾諮詢期屆滿日期（即今年9月30日）起計約四星期內，就有關的批准公告安排刊憲。
電纜登岸位置由石灘改至泳灘
環境保護署回覆指，中電去年4月向環保署提交更改環境許可證的申請，涵蓋最新的電纜走線、施工方法及所採用的建築機械等。中電建議更改電纜的登岸位置，遠離天然石灘，減低對該處生態的影響，但由於新位置位於泳灘範圍內，因此需要考慮更改進行工程的時間，以免影響泳客。署方指，中電就上述申請一併提交一份環境審查，確認與鋪設電纜相關的施工噪音，其頻率遠低於江豚用於覓食和溝通的聲音，故對江豚不會構成影響。而署方按《環評條例》 的要求審核有關申請，同意有關申請所提出的走線改動，能避免工程在原定的登岸位置對天然石灘、潮汐帶生境及岸上植被所造成的影響，亦認同鋪設電纜時所產生的噪聲不會對江豚造成不良影響。
至於中華白海豚，環保署根據「綜合廢物管理設施第一期」環評報告的資料，石鼓洲附近水域並非中華白海豚的重要棲息地，因此接納中電建議對環境許可證的改動，包括豁免環境許可證下的施工期限制。
應康文署要求避開泳季 中電更改工程進行時間
中電回覆時指，為減低對附近的生態環境影響，更改了登岸位置至長沙沙灘。但新的位置位於泳灘範圍內，因此需要考慮更改進行工程的時間，避免影響泳客。整個連接電網工程，基於安全考慮及康文署要求，工程需要避開風季及泳季，只能於11月至3月期間施工，施工期與江豚出沒高峰期（12月至5月）有部分時間重疊。
故中電徵詢專業環保顧問意見，認為鋪設海底電纜期間，工程船隻運行只會在水底產生低頻率聲音，而江豚只對高頻率聲浪較敏感，對江豚不會構成顯著影響。鋪設海底電纜工程期只需約4個月（當中2個月為鋪設工程，其餘分別為前期準備工作及為海底電纜加裝保護設施） 。此外，中電認為此次工程規模小，只有不多於5艘工程船隻出現，亦不涉及打樁等，可能造成的影響相對輕微。中電計劃在11月，即趕在非江豚出沒高峯期，優先及盡快完成接近石鼓洲海域的鋪設海底電纜工作。
中電：若觀察區發現江豚出沒將暫停工程
此外，中電亦會制訂一系列的緩解措施，減低對江豚及環境的影響，包括於工作區域250米半徑範圍內設立「觀察區」，若發現江豚，將暫停工程，亦會實施船隻運作規則，限制工程船隻的航行範圍、路線及速度，並只會在日間時段工作。另外亦會訂立水質監察計劃，在電纜近岸區域，潛水員需在隔泥幕內的封閉區工作。
海豚保育學會：破壞海洋很容易，復原需很長時間
會議上香港環境自然基金會指，江豚敏感膽小，當發現水域附近出現船隻會避開，影響其活動範圍，質疑工程不會對江豚造成影響的說法。而海豚保育學會則表示，每年10月至5月是江豚的出沒期，而南大嶼是其出沒的重要地方，亦質疑鋪設海底電纜工程對其影響的程度是否如此輕微，形容「要破壞海洋很容易，復原卻需很長時間」。
區議員促中電按原有登岸方案鋪設電纜
區議員徐生雄對中電及環保署沒有派出代表出席會議感到費解，他認為中電按原先走線鋪設電纜並無問題，不明白當局為何輕易批出現時的改動。而郭平則表示，目前中電將電纜的登岸位置改至長沙沙灘，康文署以影響泳客為由，反對工程在5至11月動工，中電遂改在12月至5月期間，即中華白海豚繁殖的日子動工，郭平認為任何噪音均會影響到中華白海豚的生活，要求中電按原有方案，將電纜登岸位置設於石灘。