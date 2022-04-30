童年困衣櫃患嚴重心理創傷　住院度過中學歲月　組織：體罰零容忍

今日（30日）是國際沒有巴掌日，但體罰兒童依然存在於香港社會。有女士憶述童年時代由祖父母照顧，因長輩重男輕女，動輒會出手打罵，更被困過衣櫃中，結果她患上密室恐懼症、抑鬱、焦慮及創傷後壓力症，中學時代有6成時間在醫院中度過，長大後影響人際關係。香港救助兒童會指體罰對小朋友的成長影響之深遠，可以是意想不到，無論是政府或家長，都應該建立對兒童暴力零容忍的文化。



屢被體罰患心理創傷 25歲前成超級隱青

現年28歲的Olivia童年時，父母因工作關係將她交給祖父母照顧。祖母重男輕女，思想較傳統，稍有不從動輒會出手打罵，加上她較頑皮，體罰是家常便飯，她自小就生活在惡言惡語中。藤條、衣架、雙手教訓是平常事，家人甚至會將她困於衣櫃中，結果她患上密室恐懼症、抑鬱、焦慮及創傷後壓力症，中學時代有6成時間在醫院中度過，後來更進一步患上飲食失調，做成嚴重創傷後遺。

Olivia自言在25歲前是一名「超级隱青」，自信心不足致不懂如何跟別人相處，及後遇上契媽，她是一名邊緣青年的專家，教曉她很多人生道理，也介紹合適的工作，讓她重新感受到童年時從未有過的包容，加上很多人的支持和鼓勵，才逐步領略如何跟病症共存。Olivia稱尚未完全康復，但已不再介懷，覺得可以好好生活下去便足夠。現在的Olivia最喜歡做真人圖書館，向他人分享經驗及感受。

體罰受害人：不幸的人用一生治癒童年

Olivia用自己的經歷訴說：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。每個人都是獨立個體，無論有多不開心，也別將你的工作壓力或婚姻不幸發洩在弱小的小朋友身上，因為他是無辜的。」

香港心理學會輔導心理學部輔導心理學家吳加壵表示，打罵對小朋友是一根刺，一根刺入心中的刺，永遠都拔不掉，更甚者小朋友習慣被打，有可能令他們覺得，打可以解決問題。他們學習了家人對他的打罵，成長後，特別容易動手打人。他們有可能會對自己的朋友動手，甚至長大後為人父母，可能對自己的子女動手。即使他們知道打罵是不應該的，但也不知道應如何處理。

家長對兒童實施體罰，往往成為一生人中的心理陰影，永遠無法抹掉。(資料圖片)

香港救助兒童會：對兒童暴力零容忍

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，過去40年，63個國家已立法禁止任何形式體罰兒童，但是仍有86%的兒童居住於體罰是合法的國家，而香港應該成為下一個合法保護兒童免受虐待的地方，香港社會應建立對兒童暴力零容忍的文化，包括立法禁止任何形式體罰兒童，而立法目的並非要懲罰家長及照顧者，而是向社會提出一個清晰的訊息，體罰及侮辱性的懲罰並非可接受的事情，是提升公眾關注及扭轉社會文化規範的先決條件。

香港救助兒童會已成立聯署，如果支持不打孩子，可登入官網簽名支持停止體罰。