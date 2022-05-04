山頂區野豬覓食疑造成滋擾　食環署：收集垃圾次數增至每日四次

野豬近年習慣到市區覓食，去年山頂區曾發生野豬襲擊事件，令區內市民更關注野豬議題。中西區議會早前去信食環署就「山頂區野豬擾民問題」作出討論，食環署回覆查詢時指，因應情況已增加在野豬出沒地的垃圾收集次數，並使用鐵鏈將垃圾收集箱牢固繫緊，防止被野豬弄翻。此外，署方表示餵飼野豬的行為並不犯法，惟因餵飼野生動物而弄污公眾地方，會發出告票處理。



中西區議會向食環署及漁護署就山頂區野豬覓食問題作出查詢。食環署回覆時指出，會替山頂區的垃圾收集箱繫上鐵鏈或水馬固定，減少野豬等野生動物在戶外覓食而造成的滋擾。（楊哲安FB圖片）

中西區議會早前就提出改善「山頂區野豬擾民問題」，向食環署及漁護署作出查詢。食環署回覆時指出，就野豬出沒地方如堪仕達道及加列山道交界垃圾收集點，署方已因應情況，將該處的收集次數由每日兩次增加至四次。此外，亦額外增設兩個660升垃圾收集箱 ，以提升垃圾暫存量，並已使用鐵鏈將垃圾收集箱牢固繫緊，防止垃圾收集箱被野豬弄翻。署方亦於上址增設告示，提醒居民避免在垃圾收集箱爆滿情況下棄置垃圾，以免吸引野豬。

去年山頂區曾發生野豬襲擊事件，令區內市民更關注野豬問題。（資料圖片）

食環署：在垃圾收集箱繫上鐵鏈或水馬作固定

現時山頂區共有5個地點設置了防野豬垃圾收集箱，包括歌賦山里、白加道1號、柯士甸山道40號、柯士甸山道燈柱編號44883及施勳道燈柱編號37637。署方在山頂區設置防野豬垃圾收集箱時，需要先諮詢各相關部門的意見，目前會替山頂區的垃圾收集箱繫上鐵鏈或水馬固定，減少野豬等野生動物在戶外覓食而造成的滋擾。

野豬時常在中西區民居附近出現。（楊哲安FB圖片）

若因餵飼野豬而弄污公眾地方可罰1,500元

針對餵飼野豬問題，食環署則指出餵飼野豬的行為並不違法，但若市民因餵飼野生動物而弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料或食物碎屑在地上，署方可根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》向違例者提出檢控；或根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例者發出1,500元「定額罰款通知書」。過去五5年，漁護署及食環署曾針對非法餵飼野豬問題在中西區共進行九次聯合行動，期間向餵飼野豬而弄污公眾地方人士共發出三張定額罰款通知書。在聯合行動外，5年間亦曾就相關事宜發出逾220張「定額罰款通知書」。

針對非法餵飼野豬問題，食環署則指出餵飼野豬的行為並不違法，但若市民因餵飼野生動物而弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料或食物碎屑在地上，署方可根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》向違例者提出檢控；或根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例者發出1,500元「定額罰款通知書」。（資料圖片）

漁護署則回覆指，會加強在有人餵飼野豬的黑點巡查。此外，署方亦會繼續透過不同渠道教育市民切勿餵飼野生動物。