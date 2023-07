DSE放榜｜3年大學畢業！科專高級文憑銜接升讀學士　享NMTSS資助

香港中學文憑試(DSE)今日(7月19日)放榜,成績理想固然高興,稍一不慎失手的同學亦毋須徬徨,除了8大院校,想繼續升學的還有很多選擇。香港科技專上書院(HKIT)開辦了4個高級文憑課程,文憑試考生可以按興趣選科,完成2年課程後,可以銜接1年學士學位課程,修畢後即可擁有英國學府所頒授的學士學位,同具認受性,有助提升競爭力。



銜接1年制經評審榮譽學士學位課程,最快3年可以取得著名英國學府所頒授的學士學位(其中一間大學全英排名23*)。若申請人已擁有副學位或等同學歷,則最快1年取得學士學位。攻讀學士學位期間,更可獲NTMSS資助,下學年的金額最高可達$33,740。



根據教育局的資料統計,去年有超過5萬名學生應考香港中學文憑試,當中約有2.2萬名學生符合升讀大學最低入學門檻,佔整體約42%,不過本港8大院校的學額只有1.5萬個,因此仍出現競爭情況,未能入讀心儀學府。

失手不等於絕望 3年修畢高級文憑銜接學士學位

學生收到成績單之後,若然成續非預期般理想,但又想繼續升學,便要及早計劃路向,例如選擇銜接課程,香港科技專上書院提供全日制及兼讀制高級文憑課程,4大課程涵蓋工商管理、資訊科技(電腦)、網絡罪案及調查和健康護理等。

多個入學途徑

在新高中學制下,學生完成中學文憑試後,需完成4年的學士學位課程,但科技專上書院的「2+1」學位銜接課程最快只需3年便可完成,即修畢2年高級文憑課程,再加1年銜接英國西倫敦大學或格林多大學課程,完成後即可取得學士學位,較一般升學途徑還快一年,而且均具認受性。

科技專上書院的「2+1」學位銜接課程最快只需3年便可完成,即修畢2年高級文憑課程,再加1年銜接英國西倫敦大學或格林多大學課程,完成後即可取得學士學位。圖為香港科專與英國西倫敦大學簽署備忘錄的儀式。(香港科技專上學院提供)

以工商管理高級文憑課程為例,畢業生可以選擇升讀西倫敦大學的商業學(榮譽)學士課程,或格林多大學的商業(榮譽)、款待、旅遊及活動管理(榮譽)和會計與財務(榮譽)4大學士課程,擴闊升學出路。而兩間大學其餘銜接學士學位課程包括,英國格林多大學電腦學(榮譽)理學士,西倫敦大學網絡保安(榮譽)、犯罪學、警務、鑑證學(榮譽)及犯罪學、警務、鑑證調查(榮譽)學士學位課程。所有課程已獲香港學術及職業資歷評審局認證及專業認證,職場上同具競爭力。

$33,740資助計劃 免入息審查

為鼓勵學生繼續升學,政府早前宣佈將免入息審查資助計劃的資助金額,由每年$33,200上升至$33,740,而香港科技專上書院提供2間英國院校開辦的學位銜接課程,亦被納入計劃當中,申請免入息審查資助後學費為$15,020起。故此學生修畢2年的高級文憑課程後,餘下1年的學士學位也可獲得資助,學生只需繳付扣除資助的學費即可,減輕學生的經濟壓力。

彈性上課模式 平衡工作及學習需要

為了減輕生活的負擔,不少學生也會選擇半工讀,既可拾級而上,汲取工作經驗,也可減少學費帶來的經濟壓力。為配合不同學生的需要,書院的學士學位銜接課程除了提供全日制及兼讀制課程外,亦設彈性學習模式,學生可以自行安排上課時間,平衡學習及工作的需要。

會計課程主任分享

學生分享 - 許同學

許同學曾在DSE考試中失手,但並未因此氣餒。相反地,她從毅進文憑課程重新開始學習,一步一個穩健的腳印,最終完成了兩年制高級文憑和一年制網絡保安榮譽學士學位課程的最後一年。在學習的過程中,許同學勤奮努力,不僅成功地獲得了學校推薦的兼職網頁設計工作,還能夠將所學應用到實際工作中,同時獲得了寶貴的職業經驗。最終,許同學以一等榮譽的成績畢業,並成功入讀香港大學資訊科技相關碩士文憑課程。

香港科技專上書院高級文憑課程

工商管理高級文憑

資訊科技(電腦學)高級文憑

網絡罪案及調查高級文憑

健康護理高級文憑



香港科技專上書院熱門科目,升學銜接

英國西倫敦大學。(香港科技專上學院提供)

西倫敦大學:

商業學(榮譽)文學士

網絡保安(榮譽)理學士

犯罪學、警務、鑑證調查(榮譽)文學士



英國格林多大學。(香港科技專上學院提供)

格林多大學:

商業(榮譽)文學士

款待、旅遊及活動管理(榮譽)文學士

會計與財務(榮譽)文學士

電腦學(榮譽)理學士



(香港科技專上學院提供)

香港科技專上書院

電話:2782 2433

地址:深水埗南昌街213號

網址:https://www.hkit.edu.hk

課程查詢可WhatsApp95743789

註:個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

*註:本年度衛報「The Guardian University Guide 2023」倫敦大學排名中躋身前10名,在全英國121間大學中排名第23名。西倫敦大學更被享有盛名的泰晤士The Times and Sunday Times Good University Guide 2023優秀大學指南評為「University of the year for Teaching Quality」and「University of the Year for Student Experience」,首次兩個獎項授予同一間大學,標志著西倫敦大學於教學及學生滿意程度上獲得高評價!