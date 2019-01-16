【NBA】占美畢拿領軍大勝木狼　舒路達自打嘴巴

今日NBA上演多場球員倒戈舊東家的戲碼—占美畢拿（Jimmy Butler）當初於木狼要求離隊，令更衣室關係緊張，最終他亦如願以償被交易至76人，今仗是交易後首次對陣木狼，最終76人幾乎以由頭帶到尾的姿態以149：102大勝木狼，占美畢拿上陣三節取得19分；而另一名倒戈球員舒路達（Dennis Schroder）則落敗收場，這位今季由鷹隊轉投雷霆的控衛雖然交出21分6助攻，但雷霆仍以126：142不敵。

「占美畢拿交易案」曾弄得木狼內部鬧哄哄，占美畢拿一度罷操，其後卻又為木狼上陣10場比賽。終於在去年11月初，占美畢拿被交易至76人，而兩名76人正選球員沙歷（Dario Saric）及哥雲頓（Robert Covington）則轉投木狼。今仗是占美畢拿交易後首度例戈舊東家，但戰情卻被想像中輕鬆。木狼僅在開賽後領先過2：0，其後就被76人愈拉愈開，半場主隊已經以83：58遙遙領先。

占美畢拿（左）轉會後仍然「難搞」，近日傳出他與76人主力不和。（路透社）

及至第四節已淪為「垃圾時間」，76人一眾主將包括占美畢拿（Jimmy Butler）、艾比迪（Joel Embiid）、賓施蒙斯（Ben Simmons）已提前「收工」，最終76人在占美畢拿倒戈攻入19分之下大勝149：107。

賓施蒙斯今場取得20分11籃板9助攻的「準三雙」數據。（美聯社）

至於另一名倒戈舊東家的球員舒路達賽前則大放厥詞，解釋當時為何自己要向鷹隊要求交易，「我希望加入一隊懂得如何取得勝利的球隊，我不想留在一隊不斷落敗的球隊。」可惜今場最終雷霆以126：142大敗予鷹隊。

舒路達（17號）今場表現不俗，但仍難於舊東家面前揚威。（路透社）

Dennis Schroder on returning to Atlanta and why he requested a trade. "I want to be in a winning-mentality organization. I can't just go out there and try to lose." pic.twitter.com/dRQhtMWLTZ — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) January 15, 2019

鷹隊全隊攻入142分，創下今季球隊新高。二年級生約翰哥連斯（John Collins）繼續有好表現，攻入全隊最高的26分；而兩名新秀崔楊格（Trae Young）及靴爾達（Kevin Huerter）狀態穩步上揚，前者交出24分11助攻6籃析；後者三分8射5中，貢獻17分。大敗一場後的雷霆雖然繼續留守西岸第3，但火箭僅以1場差距緊隨其後。

約翰哥連斯今場表現大躍進，場均錄得18.9分10.6籃板。（美聯社）