多倫多速龍擺脫泡泡龍的陰影，一連四勝反咬公鹿，NBA東岸決賽第六場完場鐘聲響起之際，筆者手機收到已移民加拿大的友人訊息：「First Time NBA FINAL！！！」字裏行間感受到多倫多整座城市陷入狂熱氣氛，「山頂位已經要1000USD！連埋tax應要10000HKD！」一場球賽可比一張香港來回多倫多的機票，衝冠一刻值千金，速龍現成北境之王，劍指NBA鐵王座，可是勇士會讓他們如願以償嗎？ 撰文︰葉天佑

勇士強的根本在於體制

勇士失去兩位主力，西岸決賽拓荒者雙槍卻連一勝都無法拿下，令人跌破眼鏡。實情是一方面勇士正選陣容只是回到了浪花兄弟時代，Stephen Curry、Klay Thompson 與Draymond Green 為核心的勇士早在2015年證明他們奪冠的能力，也在2016年創下73勝的最佳常規賽戰績。教練Steve Kerr定下角色與分工極為清晰的戰術體制，及後Kevin Durant與表弟的加入，極速融入體系之中，將勇士的恐怖進攻能力昇華。

Leonard曾被柏祖利亞在季後賽所傷，後者已不再效力勇士。（資料圖片）

反轉來說，二人傷退，體制卻仍舊健在，在西岸決賽明顯看到Draymond Green的控球時間增多，三分線放空他就帶頭衝入禁區打破拓荒者的防守，然後憑着他優秀的傳球能力與視界，再次創造浪花兄弟的起手空間與得分能力，沒有KD，他們三人各分擔一點，煩惱就好像消失了，加上Andre Iguodala在季後賽真的盡現老將風範，三分線外的冷箭一球接一球，防守全體憑老練經驗交足功課。

勇士在格連、居里及湯臣支撐下，再次打入總決賽。（資料圖片）

聞風喪膽的宇宙勇，速龍是否絲毫機會都沒有？

先論今季往績，常規賽速龍對勇士兩場全勝，全隊戰績速龍比勇士多一勝，換句話說，速龍於總冠軍戰擁有主場優勢，最保守的話只要牢牢死守四場主場就能取總冠軍。而勇者鬥惡龍的總冠軍戲碼只是第一次上演，但速龍主力當中卻有多位浪花兄弟的剋星。

馬克加素令速龍防守補位更緊密。（資料圖片）

速龍禁區雙雄

首位必提的是季中筆者認為最重磅的交易—Marc Gasol。他在東岸決賽中打出全能中鋒的身價，這名前NBA最佳防守球員守死76人的Embiid，讓大帝變小弟，字母哥在他防守下亦無法在禁區如魚得水，全能老將攻守兼得，是速龍殺入總決賽的功臣之一。更重要的是，2015年西岸準決賽，白熊Marc Gasol與黑熊Zach Randolph，配上Mike Conley與Tony Allen，以最傳統的Grit and Grind陣地風格一度把勇士壓得喘不過氣來，以慢打快。當時黑白熊輪流打爆勇士最弱的內線，籃底步法，中距投射與鐵血防守看得賞心悅目，要不是Tony Allen 及後因傷退出，當年最終勝出的是否勇士仍有價講。

Leonard助速龍首次打入季後賽總決賽。（資料圖片）

今時今日的白熊比當年更加老練，甚至將自己的攻擊範圍開拓至三分線外，在東岸決賽勝利後，Marc Gasol直言「所有在灰熊的隊友，特別是Tony、Zach與Mike，都與我同在。」灰熊隊官方也在Twitter發言表示以Marc Gasol為榮，Marc Gasol的存在，也許再讓勇士體會Grit and Grind的恐怖。

第二位要提的就是當年雷霆三巨頭之一，Serge Ibaka。剛果之王不但在2012年有總決賽經驗，2016年幾乎聯同Westbrook及Kevin Durant把勇士拉下馬，對戰季後賽的勇士相當有經驗，假若KD及時回歸，Ibaka也是隊中最熟悉KD打法的人，同樣地Ibaka的禁區防守亦相當稱職，要聯同Marc Gasol重演黑白熊傳奇可能要求太高，但至少Draymond Green要再硬撞突破分球，速龍有這兩位禁區守護神在此，恐怕無咁簡單了。

Leonard曾被柏祖利亞在季後賽所傷。（資料圖片/路透社）

速龍新領袖

最後要提的就是速龍新領袖，Kawhi Leonard，表現數據有目共睹，不用多提，更厲害的是他強大的心理質素，這不但是速龍過往數年DeMar DeRozan與Kyle Lowry雙子最弱一環，在季後賽帶頭手軟腳軟，讓速龍落得泡泡龍的戲稱。Kawhi攻守兼備，最後數場牢牢把字母哥守死，大幅降低他的進攻效率，緊接完全打亂公鹿的進攻節奏，而他同樣面對超高強度的防守，但他屢屢扛下比賽責任，第六戰下半場一口氣連轟十分，將比賽逆轉，關鍵時刻毫不手軟，一個賽季，足以確定他在多倫多的領導地位。

杜蘭特對火箭時受傷，未知在總決賽能否上陣。（資料圖片）

最教球迷難以此忘記，2017年季後賽 ，馬刺在Kawhi Leonard的精彩發揮下，首戰上半場即拉開勇士二十分差距，可惜Zaza Pachulia的天殘腳送走Kawhi Leonard，成為該系列戰、甚至整個季後賽的轉捩點，雖然事過境遷，但相信不少球迷仍舊期望上演球場復仇記。

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

NBA總決賽直播時間。（01美術製圖）