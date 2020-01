【邱益忠】Kobe唯一擊不退的對手　死神……R.I.P. Kobe

大帝占士(LeBron James)剛剛在作客76人的比賽轟入29分,其間一球上籃成功,讓他超越了亦敵亦友、湖人名宿高比拜仁(Kobe Bryant)。作為Kobe粉絲的筆者,當然不想看到此畫面,然而偶像比我有極大的包容心及風度, “You should be happy for the person that comes after you to be able to surpass things that you've done. It's kind of juvenile to think or to behave any other way.”(你應該為那個追趕你的人能夠超越你所做的事情感到高興!如果你不是這樣想,那就顯得你非常幼稚!」)

當大帝占士超越Kobe成為歷史得分第三高的球員後,Kobe亦在Twitter發文:"Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother.”(繼續努力推動極限,對你相當尊重兄弟!」)

只是沒想到,這是Kobe最後一次在Twiiter的發文,也是他在世上最後一句遺言。