【邱益忠】Kobe唯一擊不退的對手　死神……R.I.P. Kobe

大帝占士（LeBron James）剛剛在作客76人的比賽轟入29分，其間一球上籃成功，讓他超越了亦敵亦友、湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）。作為Kobe粉絲的筆者，當然不想看到此畫面，然而偶像比我有極大的包容心及風度， “You should be happy for the person that comes after you to be able to surpass things that you've done. It's kind of juvenile to think or to behave any other way.”（你應該為那個追趕你的人能夠超越你所做的事情感到高興！如果你不是這樣想，那就顯得你非常幼稚！」） 當大帝占士超越Kobe成為歷史得分第三高的球員後，Kobe亦在Twitter發文："Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother.”（繼續努力推動極限，對你相當尊重兄弟！」） 只是沒想到，這是Kobe最後一次在Twiiter的發文，也是他在世上最後一句遺言。

當Kobe近年退出NBA比賽後，他決心為籃球界作出貢獻，成立了曼巴體育學院，在去年8月底以短訊、郵件和親自會面的形式邀請一眾現役的NBA球員，包括兩屆FMVP尼納特（Kawhi Leonard）、2016年NBA冠軍球星艾榮（Kyrie Irving），以及哥頓（Aaron Gordon）、畢地希特（Buddy Hield）、阿奴諾比（OG Anunoby）、霍斯（De'Aaron Fox）等一眾未來球星。

以往未曾有一位NBA球星，會有如此「大佬式」號召力，召集一班NBA球員一起集訓，還要他們自掏荷包去付車費及住宿，絕對不易。自從勇士「五小戰術」及三分波戰術為灣區在五年內帶來三冠後，其他29支NBA球隊有樣學樣，以三分波甚至四分波為主要戰術；無論你是後衛還是中鋒，六呎還是七呎七，你都要具備三分火力，否則不配成為NBA球員。而聯盟認為高得分有助提高票房，更以修改各種規例「助紂為虐」。

筆者有幸在澳門看到Kobe的轉身單打，但這絕技開始失傳……（邱益忠攝）

也許Kobe看到籃球界正步入滅亡，慢慢踏入一個沒有中距離、沒有華麗轉身、沒有勇猛入鍥的、沒有Pump Fake、沒有Fade Away、沒有經典背身單打的籃球世界，他期望以自己的影響力，將畢生所有進攻技術傳承給他的後輩，讓他們將90年代的戰術及技巧，透過這班新世代讓世人知道，三分波只是其中一個進攻武器，而真正熱愛籃球着迷的，是鬥智鬥力的對決場面。

Kobe於2013年曾來港宣傳，和羅意庭及曹星如合照。（邱益忠攝）

當防守者守住Kobe時，他們永遠不知道Kobe的下一個動作會是怎樣變幻莫測。2009年1月2日（美國時間）湖人作客紐約人的比賽，Kobe以不快不慢的速度從三分線外左邊入鍥，他不慌不忙地施展假動作，讓防守他的韋遜真達拿（Wilson Chandler）跳在半空中，然後Kobe立即360 Spin Move，為自己製造大量空間，再利用出色的滯空能力射入完美的中距離，那是他在比賽的第59分，最後他在麥迪遜球場轟入61分，連紐約死忠Spike Lee對Kobe的高水準表演也不禁失笑，盡顯尊敬之心。

我個人最喜歡Kobe的一球金球，是2009年總決賽對戰魔術第五場的一球，Kobe在右邊背身單打李爾（Courtney Lee），然後立即收波快速入鍥，本來在籃框正方起手時，發現魔獸候活（Dwight Howard）起跳攔截，他竟然繼續向左跳避開封阻，Second Time再起手擦板入波。也許Kobe有太多金球，這球金球無論在2009年總決賽，還是Kobe在職業生涯中太多金球，這球沒有太多人留意到，但無論是技術層面的難度分，都是頂級超卓。

2008年7月31日，筆者和三位好友去到澳門看美國隊對戰土耳其，那年代炒賣門票的情況未盛行，前排1,300元門票要擘價一半求售，所有有幸看到Kobe以老大哥身份，帶領一班當時依然是中世代的大帝占士、安東尼（Carmelo Anthony）及韋迪（Dwyane Wade）征戰；而第二次是2013年7月Kobe來港宣傳，前往旺角波鞋街出席活動，那次是筆者更有幸和他互相擊掌，心中不禁在想：「原來世界第一的籃球員，手是這麼大的……」本來2017年9月有機會面對面採訪Kobe，當時已打算自費採訪，可惜被無心推動球壇的自私人阻撓，未有機會和他面談合照。

師兄方力申除了是本港著名退役運動員外，更是眾所周知的籃球愛好者，他曾和Kobe接觸過兩次，第一次是2011年上海的藝人籃球賽，當晚Kobe更在最後階段，即興的落場玩了一會，讓他有幸和Kobe對打，「身高6呎6的Kobe，在場上竟然靈活得像個5呎6的運動員，實在太厲害了！」

方力申曾與Kobe對打，「身高6呎6的Kobe，在場上竟然靈活得像個5呎6的運動員，實在太厲害了！」。（方力申提供）

第二次亦是最後一次，是在Kobe退休後的一年，2017年在海南島海口觀瀾湖一起推廣籃球活動，方力申與Kobe相處了一整天，在晚餐後大膽地找他聊天，「我跟他說我曾經也是運動員，退役後我經常做夢夢見自己還在游泳池訓練或者在參加比賽，我問他有沒有這些問題，Kobe竟然回答沒有，Kobe說自從他退役之後，他就再也不想念籃球，因為他有更多他想做的事情，有更多夢想去奮鬥！」事實上，Kobe已經從籃球場上轉戰商場，於2018年憑 “Dear Basketball” 奪得奧斯卡最佳短片。

方力申在Instagram上懷念Kobe，「一位好父親，好丈夫，和偉大的運動員，Kobe，你走得太早了，你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀......」

方力申與Kobe。（方力申提供）

+ 5 + 4 + 3

筆者過去四年轉了在體適能行業發展，在一間專門培訓健身教練的學院住職運動公關，不時在幻想自己在未來有沒有機會和Kobe合作，甚至在他旗下公司效力，只可惜這個夢想未能實現，是我人生一大遺憾。

我沒想過，作為過去20年世上最佳籃球員，他已經成為了籃球界的一大Icon，他的殺手本色讓他一次又一次擊退強勁的對手，即使是近五年稱霸NBA的勇士，兩度失落冠軍，也是出自Kobe兩大門徒艾榮及尼納特之手；即使Kobe不再在籃球場上獻技，他的殺手特質依然永存於世。

人算不如天算，原來，Kobe都有擊不退的對手，就是死神……

Kobe，儘管我未有機會親身得到你的教誨，也未有機會在你底下工作，但容許我在此許下承諾，我期望以你的Mamba精神，用自己微小的一份力量，「帶著一顆與眾不同的決心」，繼續改變香港體適能及運動業界……