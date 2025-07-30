當錫瘦身大成功　超高蛋白質餐單配合每日兩次健身︱籃球熱話

經常因身材和體重而成為話題的NBA巨星當錫（Luka Doncic），今夏進行「報復式減肥」，他登上最新一期男士雜誌《Men's Health》封面，分享瘦身心得，最令人意想不到的是，向來身材略胖的當錫，在這輯相片中感覺精瘦。到底他怎樣吃才能突然改變身型？



當錫成為今期《Men's Health》封面人物，身型跟上季截然不同。（《Men's Health》IG）

當錫愈來愈重遭獨行俠放棄

當錫2018年加盟NBA以來，長年效力達拉斯獨行俠，直到今年2月突遭球會交易到洛杉磯湖人，矛頭直指當錫在飲食和訓練方面不夠紀律，導致身體愈來愈重、更頻繁地受傷。初到NBA時，當錫體重約220磅，他加盟湖人時官方報稱為230磅，可是ESPN記者Dave McMenamin曾指當錫2024/25球季體重一度直迫270磅。

獨行俠2024/25球季的50場賽事當中，當錫只上陣22場，一半以上因傷缺陣。當錫感言，「我以達拉斯為家，曾以為會在獨行俠戰至退役」，毫無預兆下交易到湖人，在洛杉磯展開新生活。最終湖人常規賽在西岸排第三，季後賽卻首圈1：4不敵木狼止步。

今夏「報復式減肥」大成功

今年夏天當錫決心改變，有別一般休季慣常作風，特別用上1個月時間專注自我身體鍛煉，暫時離開籃球場，曾有人拍得當錫的照片，認為他「明顯瘦了」，但當新一期《Men's Health》封面一出，還是令人感到驚訝，現在的當錫甚至可以用「精瘦」來形容。

到底他做了什麼，能夠在短時間內改變身型？今個夏天他每天在健身教練Anže Maček指導下健身兩次，每節90分鐘的訓練結合舉重，以及籃球射球和靈巧動作鍛練。

當錫瘦身後與上季在湖人的身型已截然不同。（Getty Images）

當錫的成功瘦身餐單：超高蛋白質餐單+無麩質兼低糖

飲食方面重點就是「超高蛋白質餐單」，為幫助他獲得足夠能量支持每日兩次健身，每天要最少進食250克蛋白質。作一個簡單換算，以每100克雞胸約含22.5克蛋白質計算，他每天最少要吃11.1件；一隻50克重的雞蛋約含6.5克蛋白質，即是需要吃38.5隻才得獲得250克蛋白質。

他的餐單同時是「無麩質」（gluten-free）和低糖，換言之就是只吃水果、蔬菜、肉類和雞蛋等食物，以及是「無麩質」的麵包和意粉。值得注意的是，當錫本身運動量極高，為每日健身兩次才用上這個「超高蛋白質餐單」，切勿隨意模仿。

現在的當錫身型精瘦，他在訪問中承認：「單是視覺上，我會說我的整個身型變得更好看。」他說其實每年夏天都會盡量嘗試在不同方面努力，「明顯地我是好勝心極強，今個夏天只是有點不同，推動我想做得比以往更加好。」看來遭獨行俠放棄的打擊，激發起當錫的鬥心，從目前他的瘦身效果來看，這招激將法十分成功，不過最大得益者是洛杉磯湖人。

NBA新球季展開前，當錫今夏先會為斯洛文尼亞出戰籃球歐洲錦標賽（EuroBasket 2025），賽事在8月27日展開。