NBA季後賽︱基斯保羅甩鞋仍不失霸氣　末段連入罰球太陽再贏快艇

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-27 16:28

NBA西岸決賽不容有失的Game 4，或許兩軍深知今仗絕不能落敗，壓力巨大之下，鳳凰城太陽與洛杉磯快艇球員齊齊表現失準。一眾射手全部啞火之下，全場僅射進8個三分球。 太陽主將卜克完場前滿犯離場，緊張的最後1分鐘，經驗老到的基斯保羅穩住球隊，他不止最後7秒連入5個罰球，最後關頭還搶得籃板成功阻止快艇反擊——即使過程中有點滑稽。

快艇繼續沒有主將尼納特（Kawhi Leonard），他在西岸準決賽Game 4對爵士第四節膝部受傷，休戰至今。他不能親身落場，與家人在觀眾席睇波時，仍透過電話、短訊和半場時間親自到更衣室，為隊友分析和提供意見。

球隊靠保羅佐治（Paul George）獨力支撐，今仗他20次起手只入5球，全靠罰球才拿到23分，另加16籃板，積遜（Reggie Jackson）亦攻入20分。射極不入的不止快艇，太陽星將卜克（Devin Booker）22射8中，三分球5次起手全炒，基斯保羅22射6中，3次起手射三分同樣全部不入，全靠中鋒艾頓（Deandre Ayton）一柱擎天，太陽才能笑到最後。

太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）為球隊守住籃底。（Getty Images）

第四節最後一分鐘

艾頓今仗搶得全場最高的22個籃板球，另加4次封阻和1次偷球，他不止防守數據出色，進攻上也有19分和3助攻進帳，在一眾太陽隊友集體夢遊球場之際，唯獨他閃耀全場。

太陽半場領先50：36，第三節一度拉開16分差距，以為比賽快要進入「垃圾時間」，該節快艇急起直追，以66：69追至3分差距進入第四節。最後一節雙方齊齊手緊，太陽75：74只領先1分之際，基斯保羅上籃取得重要兩分，完場前1分05秒卜克6犯離場，為比賽添上變數。

卜克滿犯離場，在場邊十分肉緊。（Getty Images）

▼ ▼ ▼太陽VS快艇Game 4精彩鏡頭 ▼ ▼ ▼

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基斯保羅掌管最後7秒

卜克一離場，快艇即追至76：79；完場前13.2秒，保羅佐治兩罰皆中，比數78：79，快艇只落後一分。

最後7秒，36歲的基斯保羅終於發揮他的大心臟本色，先射入兩個罰球將比數再次拉開至3分，完場前3.9秒兩罰中一。更重要的是，之後保羅佐治刻意在第二球罰球射失博射三分，基斯保羅沒有給對手機會，搶得那記關鍵的籃板球，就算預備反擊期間甩鞋，引發奇趣一幕，只穿着一隻鞋的他仍然冷靜地指揮隊友作戰到底。剩下1.3秒他再入兩記罰球，為太陽奠定84：80勝局，系列賽領先至3：1，距離自1993年以來再次置身總決賽，只差一場。

▼ ▼ ▼「Paul叔」甩鞋仍不失霸氣 ▼ ▼ ▼

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那雙寫滿信念的鞋子

基斯保羅將常掛在口邊一句話「事到如今絕不能放棄」（Can't give up now），當成信念寫在鞋子的空白位置上。今天他甩掉的鞋子，成為焦點，並令人赫然發現，他在鞋子上再加上一句：「為什麼我們不可以?」（Why not us？）如今太陽已領先至3：1，大有機會置身總決賽，走到最後絕非夢話。

賽後「Paul叔」說今仗「是場瘋狂又情緒激動的比賽」，快艇全場83射27中，命中率32%；太陽86射31中，亦只有36%命中。第四節太陽入15分，快艇得14分，從各方面來看，都是場奇怪的比賽。11次入選明星賽的基斯保羅，從未贏得冠軍指環，今次或許是他最後的黃金機會。

系列賽報道：

Game 3 基斯保羅病癒回歸 卜克啞火快艇主場扳回一城

Game 2 太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

Game 1 卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝

NBA一隊陣容：

NBA二隊陣容：

NBA三隊陣容：

未能入選的滄海遺珠：

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▼ ▼ ▼同場加映：NBA史上著名高佬▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒▼ ▼ ▼