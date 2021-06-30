NBA季後賽丨字母哥傷膝公鹿大敗　鷹隊缺崔楊格仍扳平2：2

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-30 15:26

隨着NBA季後賽愈演愈烈，球員的傷患也愈來愈多。 今日（30日）東岸決賽第四戰前，鷹隊主將崔楊格（Trae Young）已經因為右腳挫傷而缺席該戰。比賽期間，公鹿「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）也在防守時意外扭傷膝頭，球隊最後更被鷹隊以110：88大炒。

雖然崔楊格缺陣，換上勞奧威廉士（Lou Williams）頂替領軍，但效果也相當驚喜，開局後經已主導球賽，打出一波10：2的攻勢。雖然公鹿上場及時取得一勝，但反觀今場表現強差人意，當家球員們如米杜頓（Khris Middleton）、賀里迪（Jrue Holiday）等，分別上陣36和38分鐘，17射6中，三分分別7射「全炒」和7射2中。

崔楊格今場缺陣，在後備席為隊友打氣。（Getty Images）

相反，鷹隊即使沒有崔楊格的靈魂助攻和得分，也有人挺身而出，例如波班保丹奴域（Bogdan Bogdanović）射入6球三分，勞奧威廉士9射7中，交出21分、8助攻和5籃板。全隊全場6人得分「上雙」。

鷹隊今場即使沒有主將，仍打出水準。（Getty Images）

字母哥在第三節一次防守中受傷。（Getty Images）

意外發生在第三節，艾迪杜高普面對卡比拿（Clint Capela）和勞奧威廉士連線的空中接力時，跳起防守，落地不慎挫傷左膝倒地，表情痛苦更需要旁人攙扶離開球場。鷹隊乘勢追擊，一下子將分差拉開20分以上，最後以110：88大破公鹿，場數追平2：2扳回一城。

字母哥的傷勢仍有待進一步檢查。（Getty Images）

公鹿透露艾迪杜高普出現左膝過度仲展的情況，但實際情況仍待明天MRI作進一步檢查。公鹿主帥畢頓賀沙（Mike Budenholzer）賽後提到「字母哥」傷後仍留守後備席，是為了嘗試再上場或是為隊友打氣，他上陣24分鐘交出14分、8籃板和3助攻，但最後仍敗仗而回。

字母哥受傷情況：（按圖放大）

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

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