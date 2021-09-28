籃球銀牌丨南華登場大炒安保漢友　惠龍兒余理洋回歸補強

上屆甲一「雙料」冠軍南華今晚（28日）亮相對上漢友，雖然前主將蔡再懃離隊，但惠龍兒戰CBA後回歸、楊和留守、余理洋以本地球員身份重新披甲，南華首場即以100：56「大炒」缺少趙鍵鋒和馬嘉聰兩大主力的安保漢友。



南華相隔兩年後，重新投入作戰模式，雖然首節比較慢熱，但憑楊和和羅意庭的帶動，即進入狀態。安保漢友缺少主力球員，但有黃裕杰和吳俊欣「落名」補強，主力加強內線防守力度。

安保漢友全力守住籃下。（張倩儀攝）

南華眾將不斷攻入內線，朱亮反而沒有強攻，中距離「Fade Away」把握力佳，半場輕鬆射入14分。另外，也可以見上季協球隊奪冠的楊和，經西班牙聯賽的流禮後，不但分擔羅意庭控球壓力，得分能力也有明顯提升。漢友有「奇兵」黃裕杰，在籃下面對平均身高近2米的南華中鋒，仍「硬淨」攻入8分，但半場被拉開26：49。

以往只在季後賽出現的楊和，今季留守南華。（張倩儀攝）

南華下半場派出新兵楊嘉駿和葉耀邦，漢友乘勢力追，繼黃裕杰後，林家滿也表現進取，無懼惠龍兒鎮守鏟入內線，蘇尚瀛和殷兆俊也射入三分。但南華的氣勢絲毫不減，終以100：56大比數擊敗漢友；漢友則落入負方。

惠龍兒滿血回歸。（張倩儀攝）

近日網上熱議一段影片，有關一名男子懷疑在元朗村屋後巷位置作出不雅行為，有網民指主角疑似為安保漢友球員；賽後，安保漢友全隊拒絕接受傳媒訪問，未知是否與事件有關。

Nathan坦言自己第一場有點失望。（張倩儀攝）

另一邊廂，以本地球身份出戰的第一場的余理洋（Nathan）僅得3分，但見其不時與小將如曾湛元、張延隆等「咬耳仔」，「有點失望，今星期有腳傷在身，未能發揮自己的最好。」相隔三年，從ABL澳門黑熊回到甲一南華，Nathan笑言自己是做一個第六人，想要帶着小將，也將經驗帶回來。

想將經驗帶給小將們。（張倩儀攝）

然而，歷時7年終能以本地球員身份回歸南華，Nathan也忍不住拋出中文：「好耐⋯⋯好耐⋯⋯」，對於終於可以效力自己的愛隊和加拿大兄弟們並肩，重新上場只為一件事：「Win！」

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