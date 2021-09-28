籃球銀牌丨滿貫新陣容「大炒」福建　黃鎮煒盡用身型搭射術

今晚（28日）銀牌賽勝方戰除了南華頭場亮相，尾場也有上屆甲一亞軍滿貫對上康仁福建。

滿貫今季注入新血，分別有MVP蔡再懃、方誠義、黃鎮煒和鄧志恒加入，改由朱耀明擔任主帥，可謂全隊改頭換面，但由於新季初開，滿貫以全華班應戰，最後以108：69大比數擊退福建。



滿貫入局快，首節即憑林俊光、周健宏打出一波12：0的攻勢。福建被對手殺一個措手不及，首節落後13：30，眾將手感平平，主力徐遠征也明顯比上場綁手綁腳，未能挺身救全隊。隨後，周健宏一節間射入數球三分， 上半場經已轟入11分。

黃鎮煒今場攻入15分。（張倩儀攝）

比賽提早進入垃圾時間，不少球迷完半場時離開，但福建仍未放棄，分別有林羽挺身而出，再有首戰甲一的楊瑞鴻內外發炮，但滿貫氣勢如虹，黃鎮煒仍不手軟，強攻籃下也射入三分，於比賽後半段依然輕鬆保持分差。最後在全隊6人得分「上雙」下，以108：69大比數勝出。

滿貫易帥由朱耀明領軍。（張倩儀攝）

今場攻入15分的黃鎮煒（肥煒）笑言新隊具新鮮感：「著不同顏色的球衣有點不慣，以前自己做細，但現在已經老一輩。」經歷一個疫情，肥煒明顯「發福」 ，他反問：「真的有胖了嗎？」事實上，雖然更「重磅」但卻反而成個另一個優勢，就像今場一樣，內外兼得。「現在肥宏等更靈活的球員在外線，我可以攻入籃下。」閒時還可以捕到「Wide open」三分，將能力完全發揮。

黃鎮煒坦言疫情後身形也有變。（張倩儀攝）

黃鎮煒由射手角色打到內線，盡用優勢。（張倩儀攝）

不過更重要的工作就是為隊友「提場」：「我已經是隊中第二老，和年輕球員夾就提多一點。」還未加入外援的滿貫，大量補強故然想爭冠，但南華陣容一樣強大，肥煒直言都是老對手，內線有得打，「但點守楊和、Nathan就要好好部署。」