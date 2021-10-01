籃球銀牌丨社會甲一和港隊的洗禮　楊瑞鴻虛心受教先做好防守

氣勢和囂張、自信和自大，不過一線之差。

昔日大專場上，楊瑞鴻（阿楊）總是有着不易親近、「串串貢」的感覺。一持球，面對眼前的防守者，阿楊眼神不屑一顧，毫不怯場。

「無人守到我。」以前心中是這樣想的。

不過棱角在社會、甲一和港隊慢慢被磨平，怎也想不到阿楊也會說出「學習」的一天。



康仁福建今季第二場，即對上去季殺入甲一總決賽的滿貫，福建即便是全力迎戰仍無力拉近分差。與其沿用主選陣容垂死掙扎，福建反而陸續試用小將，雖然最後仍以大比數69：108不敵，但卻讓阿楊打起自己節奏。

曾就讀職業訓練局（VTC），一直都是主力角色，進攻、得分，甚至是鎂光燈全在他身上；手長腳長，靠速度和準繩的外圍，從不必依賴身型和對抗。大專畢業，阿楊幫忙家中事業，投身建築業；在踏出社會的第2年，也終加入港隊「跟操」也打上甲一，打法、身型還是老樣子，但氣場卻差得遠。

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打法、身型還是老樣子，但氣場卻差得遠。（張倩儀攝）

如今面對防守者還是會有怯的感覺。（張倩儀攝）

「當初串串貢的那個楊瑞鴻呢？」我打趣的問。

「無啦⋯⋯」阿楊也笑了。

上到甲一，像是無知的小孩一晚長大，面對的隊友、對手都是老大哥或是港隊成員，自己只不過是初來報到的新鮮人。「以前那個我已經不在了，上到來（甲一）心態很不同。」他說。自知會從板櫈出發，未必有很多出場時間，他也決心做好教練託付的任務，從而換取更多的出場時間和球權：「防守帶動進攻，先做好防守，再好好把握每一球起手。」

由防守做起。（張倩儀攝）

能打甲一不容易，所以他學會珍惜。（張倩儀攝）

今場阿楊攻入全隊第2高的14分，打出一貫的風格，中距離、防守反擊快攻、三分兼得，他卻腼腆的說還不夠好：「上到甲一就有問題慢慢浮現，就是對抗性不足，身型差太多，可能要脹多一、兩個碼。」以前總感覺自己「食硬」對手，進攻時心中默念「無人守到我嘅」，如今心態180度大變。

「現在是學習，能在甲一不容易。」他笑笑，昔日的棱角不知何時被磨平，可能是工作、甲一或港隊，只知道清楚自己的位置，對他是一件好事，「串串貢？」

阿楊笑說：「現在？無啦無啦。」

「串串貢？」不了。打好球更重要。（張倩儀攝）

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