籃球銀牌丨福建強勢淘汰飛鷹　鄭錦興兼任助教角色不斷提場

因上場不敵滿貫的康仁福建，周二（5日）對上崇德飛鷹。

福建緊迫防守有效，成功打亂飛鷹節奏；飛鷹半場「大出血」，但經兩節依然未能改善，最後以52：90不敵，被福建淘汰。



飛鷹雖然於着戰不敵安保漢友，落入負方，但隨即再以2分之微淘汰「升班馬」建龍飛馬；另一邊，福建首戰雖擊敗南青，但在上星期大比數敗在滿貫手下落入負方。兩隊若今場戰敗即被淘汰，所以這場的確是關乎存亡。

韋子才任控衛帶球進攻節奏。（張倩儀攝）

飛鷹正選控衛胡兆智傷膝，今場正選派出心「無控陣」，但表現慢熱；福建有徐遠征把握到中距離，憑全場緊迫，令飛鷹攻勢混亂，一度以12：5領先。及後換出韋子才，除了射入三分外，也帶動球的流動，再有麥嘉榮單節攻入7分，打出一波9：0的攻勢反超。

麥嘉榮首節射入7分。（張倩儀攝）

第二節調整後，福建回勇，換出楊瑞鴻一口氣連取5分，加上飛鷹突然自亂陣腳，看似新加入陣中的Vytas Krisciunas尚未夠了解戰術，也成為追分的阻礙。福建的緊迫奏效，打出多球後擊快攻，全節打出28：2的攻勢，領先44：24。

福建防守上進取，多次偷得反擊快攻。（張倩儀攝）

飛鷹打完第三節仍未能止血，不論是上籃還是籃下「Easy Basket」都「浪出」，反觀福建保持火力，其中鄭錦興博得「And-1」，何俊杰也屢接應黃律堯的妙傳，籃下輕鬆得分，最後福建以90：52 輕取飛鷹。

鄭錦興攻入14分。（張倩儀攝）

比賽間，福建席上鄭錦興即使停下腳步休息，嘴巴也一直停不下來，由小將到外援，都一一提醒上場要怎樣做好。今場阿興攻入去14分，身兼多職，以老帶新，他笑說「大我」更重要。

（張倩儀攝）

「我跟教練說：只要球隊贏，我得分多少沒有所謂。」是球員，也是大哥，自知是時候要帶起年輕一輩， 場邊阿興不時和今場射入最高27分的楊瑞鴻「咬耳仔」，「阿楊今場好Sharp，我相信年輕球員需要更多出場時間，才能建立到信心。」

鄭錦興笑言只要球隊贏，得分多少沒有所謂。（張倩儀攝）

想當年自己也是這樣過來的，自己或許能夠為小將們做更多，「他（阿楊）更全面，年輕球員不要只看一兩場。」今季福建加入不少新兵，但由於組軍是時間尚短，阿興坦言還在揣摸：「有很多改善的地方，我們面多底較弱，不過還是先打上頭六吧。」