香港時裝節2024｜亞洲時尚旗艦活動　聚焦可持續發展與科技應用

作為亞洲首屈一指的時尚盛事，由香港貿易發展局舉辦的香港時裝節2024（Fashion InStyle）將繼續引領香港和區內時裝界的發展方向。今屆香港時裝節於即日至23日在香港會議展覽中心舉行，匯聚紡織品、時裝科技、可持續發展方案、不同季度的服裝和配飾供應商及合作夥伴等，為時尚界的供應鏈提供一站式採購平台。以下為各業界人士整理今屆香港時裝節的3大亮點，於出席時裝界盛會前做好準備！



亮點1：多個主題展區全面時尚新紀元 聚焦可持續發展與科技應用

香港時裝節匯聚了服裝、時裝科技及可持續時尚等多個主題展區，為業界人士呈獻全面的解決方案。其中嶄新的認證及商貿服務展區，為服裝生產商提供可持續產品認證等專業建議，助力品牌邁向綠色時尚。

科技展區引入了來自盧森堡的Arxy Future Lab虛擬展示平台，讓參展商能在虛擬世界中呈現出服裝的精細設計、物料及模特兒穿著的3D效果。

科技展區更引入了來自盧森堡的Arxy Future Lab虛擬展示平台，讓參展商能在虛擬世界中呈現出服裝的精細設計、物料及模特兒穿著的3D效果，大大減省製作實體樣板的成本。同時，展會還設有針對企業服裝、休閒時尚等主題專區，其中運動時尚展區更帶來舒適且功能性兼備的時尚單品。

亮點2：研討交流促商機 探討行業前瞻

展覽期間將舉辦時裝巡禮，為全球買家展示最新的設計和多個品牌的特色，亦會舉辦一系列探討可持續發展、創新科技以及消費市場趨勢等不同議題的研討會與買家論壇，讓買家了解市場狀況，及讓業內人士開拓商機。其中香港時尚家品家紡展亦會與香港時裝節聯乘舉行寵物用品及時裝巡禮，讓模特兒與寵物攜手展示時尚服飾及寵物用品。

展覽期間將舉辦時裝巡禮，為全球買家展示最新的設計和多個品牌的特色。

亮點3：線上線下無縫融合 塑造高效展會體驗

香港時裝節將繼續採用「展覽+」線下及線上融合模式，除了在現場採購，買家還可通過「商對易」智能商貿配對平台及「貿發網採購」平台上輕鬆搜尋到心儀的產品和服務。同時，買家還可利用「香港貿發局商貿平台」流動應用程式的「掃碼易」功能，快速收藏展商、掌握產品資訊，並在展會期間或之後與心儀的展商進行線上洽談。

香港時裝節匯聚不同的服裝和配飾供應商及合作夥伴，為時尚界的供應鏈提供一站式採購平台。

香港時裝節2024將與香港時尚家品展（Home InStyle）同期舉辦，以發揮協同效應。而去年這兩項展覽則與香港貿發局的其他五個活動同期舉辦，包括香港禮品及贈品展、香港國際家用紡織品展、香港國際印刷及包裝展、香港國際授權展和亞洲授權會議，吸引了來自130多個國家和地區、近56,000名買家參加。

香港時裝節網頁：https://www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4aLs7uq

（資料及相片由客戶提供）