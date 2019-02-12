【勁揪體】設計者直認字體沒美感　講真話和堅持信念需要勇氣

Kit Man（文啟傑）是勁揪體創作人，6,000 個廣東話手寫字體入庫。

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撰文：陳零

你說字體醜又好，這行徑「戇居」都好；最少，他堅持。

無錢時，最動搖意志，且聽他說：「或者是，我不想失去舊有的價值，希望借這件事，再做出來。」

做什麼？就是，香港人勁揪。

無論是創作這勁揪體，抑或這套全廣東話的字體庫，都是 Kit Man 要為香港留下的一套價值。（作者提供）

是時代選了他

在 2012 年前，Kit Man 可能就如一眾設計師般，日忙夜忙，甚至是，不問世事。

在香港大學修讀生物科技的他，因緣際會，接觸多媒體製作，還得了獎學金到多倫多留學及工作，前後兩年。回港後，打工一段時間，於 2008 年自立門戶開工作室，主力多媒體製作。

2012 年，發生了反國教事件 [1]。Kit Man 開設「社漫」Facebook 專頁，說是「以筆代槍，為公義發聲」，在平台發表跟社會事件相關的漫畫創作。

Kit Man 說也因為自己過了 30 歲：「社會發生的一些事，覺得有責任把道理說出。」為了什麼？「因為有太多歪理。你會覺得：『有無搞錯！』。我長大的地方，並不是一個『講大話』的地方。怎麼香港好像有一部分腐爛了？好想在工餘時間做點事。」

「做這些（開「社漫」平台）沒有錢的，又浪費時間，尤其那時在經營小公司，跟不停為自己放血根本沒無樣。只不過，覺得有一個責任。」

「勁揪體」歪歪斜斜、線條有粗有幼，Kit Man 跟不少傳媒提過，源於他喜歡日本漫畫家井上雄彥用毛筆畫的漫畫，得到啟發，他漸漸喜歡在自己漫畫旁用毛筆寫字。

「勁揪體」第一次登場，是 2014 年雨傘運動 [2]。當時，他寫了「我要真普選」的橫額，也在佔領區睡過、隔天創作漫畫。

2015 年，港中足球大戰 [3]，他製作了紅底白字的「香港勁揪！！！」旗。「當時的海報風波，指香港隊是最多顔色的一隊，只是靠外援，說香港人是『廢嘅』。那次是想以香港人的角度出發，香港人就『撐返』香港隊。」那次，他形容，亦是「勁揪體」得到最大回響的一次。

其後，大概是熱血，讓他辦了眾籌活動，製作「勁揪」字體，也為了捍衞正體字及廣東話。

製作了紅底白字的「香港勁揪！！！」旗是很熱血的一次。（受訪者提供）

你的選擇呢？

有人說「勁揪體」沒有美感，Kit Man 直認不諱。「在一個連說真話也要點勇氣的年代，你肯去說真話，是不需要什麼社會地位，只要大家一起去做，社會可以變得更好，那是我一直持守的信念。」

「在一個不能改變什麼的大環境下，你會選擇，在自己的崗位繼續堅持一些信念、一些價值，還是離開、放棄？這是一個選擇。我想用實際的行動，去把我的信念做出來。」

旁觀的，以為他拿着60 萬，創作那區區 6000 字的「勁揪體」，過得很快活？那是簡單的數學，兩年來，每月兩萬多元，交租、燈油火蠟、團隊的人工。有數得計，無話可說。

「最辛苦是完成這項目的前一年，完全沒有新收入，客戶以為你寫字夠忙，工作都不來找你。自己亦不夠精打細算，後來還面對加租、加人工。」

他說那一年，對「活在當下」的感受最深，因為這是他的選擇。

Kit Man 不是那種超有能量，就算放下工作，也要做好「勁揪體」的人。

「是社會有太多事情，覺得好無力，唯一可以做的是，在自己崗位做一點事，有時你要做一些事出來，才會知道結果。例如，有人說沙灘很多垃圾，就有人自發出來清理。」

「自己能成為那動力，就盡力去成為那動力；在整體比較頹的社會氣氛下，我很想有更多人能把這個能量帶出來。」

Kit Man 本身擅長多媒體製作，也特意為「勁揪體蚊型展」製作了一個互動玩意。（作者提供）

有你相信的價值嗎？

辛苦，不辛苦？「也不是辛苦吧，是自己揀的，心甘命抵。那意義是，大家可以在自己崗位上，做多一點有價值、值得做的事，可以盡力幫自己的家變好一點，幫香港變好一點。」

那所謂的價值，是 Kit Man 那一代人，也是我們這一代人，相信的價值。

山窮水盡，他還在兩個月前，籌備辦「勁揪體蚊型展」，展出400多張手稿，亦製作了一個多媒體互動玩意。「決定辦這個展覽，我是不介意公司『執笠』了，只是希望做好這件事，有個圓滿的總結。」

往往，柳暗花明又一村。「我比較喜歡的運動品牌，覺得我的堅持跟運動員的理念相近，所以提出了合作。於是，在沒有計劃的情況下，不用『執笠』了。」

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[1] 反洗腦國教運動 2012年9月20日

[2] 雨傘運動

[3] 港中對壘是足球還是政治？ 2015年 11月 17日

撰文：陳零

曾任《香港經濟日報》記者，現為新媒體《一點》作者。

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