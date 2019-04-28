單車改變19世紀時尚、二戰後的長褲套裝　五樣改變時代的物品

今年初，聯合國婦女權能署（UN Women）整理5件對女性權益最有改善的物品，帶你從科技到衣著，簡短回顧性別的器物小歷史。 這些東西，我們都在電視或生活中見過，但卻不曉得它們的發明、使用過程，其實都充滿曲折。
文： 佳琦／女人迷性別編輯
在滾滾黃沙中，非洲婦女每天得走上數小時取水，其實也引來一些嚴重問題。（UN Women）
1.滾筒水桶／河馬水桶（hippo roller）
根據世界衛生組織（World Health Organization）2017年調查顯示，世上仍有21億人口生活在缺乏乾淨用水的區域，尤其是非洲如烏干達，馬拉威等國家。取水工作，往往是由母親或女兒負責滾滾黃沙中，非洲婦女每天得走上數小時取水，其實也引來一些嚴重問題。例如女性在漫長而人煙稀少的取水途中，容易受到攻擊。另外，每天花太多時間精力取水，也讓她們無法受教育或工作，致使女性的貧窮問題只能被下一代複製。
不過，這樣的情景正在慢慢改善。從1997年，兩位南非工程師Pettie Petzer與Johan Jonker發明了滾筒水桶至今，已有不少新創產品，正在試著讓女性取水變得更容易。以滾筒水桶為例，它是由鐵絲穿過塑膠大桶，設計出輕巧，低成本，高存放年限的行動水桶，而且儲水量是一般水桶的五倍，幫助非洲女性省時省力，一次取得更多的水。這讓她們一天需要花在取水的時間、精力成本大大降低，有更多時間能夠處理其他事務。
證實單車病並不存在，騎單車還能促進女性健康。（UN Women）
2.單車（bicycle）
19世紀，第一波女性主義萌芽，爭取投票權的女性主義者蘇珊安東尼（Susan Anthony）曾將單車稱為女人的自由機器。也讓單車成為自由奔放的女力象徵。
一方面，因為單車的普及，女性在歷史上首次被允許可以單獨出遠門，不用再依靠監護人、馬車或坐騎，甚至讓女性更能組織、參與婦女投票權運動。在許多投票權運動的歷史照片中，都可以看見女性牽著單車參與遊行的身影。另一方面，它甚至間接改變了 19 世紀的女性服飾時尚：女性終於被允許可以不穿原本束胸的馬甲襯衣（corset），也可以穿著寬鬆的燈籠褲（bloomers）出門。
不過，任何科技物作為政治改革的契機，都很容易遭受保守派的反彈。Vox報導，1895 年美國雜誌《文學文摘》（Literary Digest）曾刊出這段文字，描述一種女性特有的「單車臉病」（bicycle face）：
臉色潮紅，有時蒼白，嘴角不時下垂，眼下方有黑眼圈，看起來總是很疲倦。
這段模稜兩可的文字，被用來強調女性只要騎單車，就容易罹患此病。但事實上，任何人都可能因為騎單車而產生這樣的面部表情。甚至直到1897年，才有醫生替女性騎車平反，證實單車病並不存在，騎單車還能促進女性健康。
快速崛起的網路社群就像是雙面刃，一方面提供女性與性少數賦權的機會，另一方面也極容易產生強烈反挫。（UN Women）
3.網際網路（Internet）
90 年代，網際網路興起，大大降低人們的聯絡成本，提高效率，並帶來全球社群串連的契機。最明顯的例子，就是 2017 年開始的一連串性別發聲議題，從 #METOO 運動、#NiUnaMenos（一個都不能少）、再到 #TimesUp，在在顯示它對推展女性主義極有幫助。
但不得不提的是，快速崛起的網路社群就像是雙面刃，一方面提供女性與性少數賦權的機會，另一方面也極容易產生強烈反挫：進用權不平等、仇女社群興起、網路跟蹤、非法交易、假消息，也都仍對於這些性別運動產生新的考驗。
月經污名，從來不只是女人對抗子宮的個人戰爭，而是整個社會對於弱勢身體的打壓。（UN Women）
4.衛生巾（sanitary pads）
有個笑話是，一名小男孩許生日願望，內容是希望可以拿到一盒衛生巾。大人問起原因，小男孩則模仿廣告詞說：
因為我可以去游泳、跑步、跳高、騎馬、溜冰，都不會有人發現。
月經，從上古至今，永遠都是女人難以開口的秘密。在衛生巾發明以前，女性曾使亞麻、羊毛、布料、動物皮等材料來墊著經血。也因行動力受限，不能走得很遠、不能下水游泳。在許多地區，更結合了宗教民俗的禁忌，例如經血不潔，婦女因此不能隨便說出口、來潮時也不能到廟裡敬拜等。
法國記者艾莉絲‧迪艾波 （Élise Thébaut）在著作《月經不平等》中提到，當 20 世紀末，美國終於出現第一種由紗布、棉花消毒壓製而成的商業衛生棉時，銷量卻極差。但原因不是女性並不想購買，而是因為當時社會憂慮衛生巾觀感不佳，禁止任何媒體刊登衛生巾廣告。回看歷史，我們永遠覺得荒謬，事不關己。不過直到今日，我們知道，仍然有不少對月經的污名化存在你我的社會中。月經污名，從來不只是女人對抗子宮的個人戰爭，而是整個社會對於弱勢身體的打壓。
女性衣物，從來都不只用於展示外表而已，衣服當然也可以是種性別賦權的象徵。（UN Women）
5.女用長褲（pants for women）
女性衣物，從來都不只用於展示外表而已，衣服當然也可以是種性別賦權的象徵。在過去，西方的女性不被允許穿著男人衣物的。最知名的例子是聖女貞德，或許你不知道，當她於 1431 年被綁上火刑台的時候，其中一條惡名昭彰的罪名就是，她穿著男性專用的盔甲、長袍與長統襪（armour, tunics and hoses）。
褲子在西方歷史上，當然也是「男人」的衣物。不過我們知道，推動世界發展的常常都是殘酷的現實，例如戰爭。第一次世界大戰後，歐洲人力匱乏，女性漸漸可以穿起褲裝，因為她們必須暫時接替男人的工作。法國設計師Chanel的長褲套裝，更是讓女性穿著長褲，成為時尚。
生活小革命，往往也是社會的巨大進步：
回顧這段促進女性權益的物品小史，我們發現，它們都從過去走到現在，從創新立意良好，到招致非議，再到終於漸漸成為日常風景，一路上總是漫長。在三八婦女節，我們也可以重新檢視，生活中還有哪些性別物件，是你我未曾注意過其影響力的。它們都值得你我的一聲感謝。
【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：騎單車會導致女人生病？五種帶動時代改變的女性主義物品】