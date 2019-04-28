單車改變19世紀時尚、二戰後的長褲套裝　五樣改變時代的物品

今年初，聯合國婦女權能署（UN Women）整理5件對女性權益最有改善的物品，帶你從科技到衣著，簡短回顧性別的器物小歷史。 這些東西，我們都在電視或生活中見過，但卻不曉得它們的發明、使用過程，其實都充滿曲折。 文： 佳琦／女人迷性別編輯

在滾滾黃沙中，非洲婦女每天得走上數小時取水，其實也引來一些嚴重問題。（UN Women）

1.滾筒水桶／河馬水桶（hippo roller）

根據世界衛生組織（World Health Organization）2017年調查顯示，世上仍有21億人口生活在缺乏乾淨用水的區域，尤其是非洲如烏干達，馬拉威等國家。取水工作，往往是由母親或女兒負責滾滾黃沙中，非洲婦女每天得走上數小時取水，其實也引來一些嚴重問題。例如女性在漫長而人煙稀少的取水途中，容易受到攻擊。另外，每天花太多時間精力取水，也讓她們無法受教育或工作，致使女性的貧窮問題只能被下一代複製。

不過，這樣的情景正在慢慢改善。從1997年，兩位南非工程師Pettie Petzer與Johan Jonker發明了滾筒水桶至今，已有不少新創產品，正在試著讓女性取水變得更容易。以滾筒水桶為例，它是由鐵絲穿過塑膠大桶，設計出輕巧，低成本，高存放年限的行動水桶，而且儲水量是一般水桶的五倍，幫助非洲女性省時省力，一次取得更多的水。這讓她們一天需要花在取水的時間、精力成本大大降低，有更多時間能夠處理其他事務。

證實單車病並不存在，騎單車還能促進女性健康。（UN Women）

2.單車（bicycle）

19世紀，第一波女性主義萌芽，爭取投票權的女性主義者蘇珊安東尼（Susan Anthony）曾將單車稱為女人的自由機器。也讓單車成為自由奔放的女力象徵。

一方面，因為單車的普及，女性在歷史上首次被允許可以單獨出遠門，不用再依靠監護人、馬車或坐騎，甚至讓女性更能組織、參與婦女投票權運動。在許多投票權運動的歷史照片中，都可以看見女性牽著單車參與遊行的身影。另一方面，它甚至間接改變了 19 世紀的女性服飾時尚：女性終於被允許可以不穿原本束胸的馬甲襯衣（corset），也可以穿著寬鬆的燈籠褲（bloomers）出門。

不過，任何科技物作為政治改革的契機，都很容易遭受保守派的反彈。Vox報導，1895 年美國雜誌《文學文摘》（Literary Digest）曾刊出這段文字，描述一種女性特有的「單車臉病」（bicycle face）：

臉色潮紅，有時蒼白，嘴角不時下垂，眼下方有黑眼圈，看起來總是很疲倦。 （usually flushed, but sometimes pale, often with lips more or less drawn, and the beginning of dark shadows under the eyes, and always with an expression of weariness.）

這段模稜兩可的文字，被用來強調女性只要騎單車，就容易罹患此病。但事實上，任何人都可能因為騎單車而產生這樣的面部表情。甚至直到1897年，才有醫生替女性騎車平反，證實單車病並不存在，騎單車還能促進女性健康。

快速崛起的網路社群就像是雙面刃，一方面提供女性與性少數賦權的機會，另一方面也極容易產生強烈反挫。（UN Women）

3.網際網路（Internet）

90 年代，網際網路興起，大大降低人們的聯絡成本，提高效率，並帶來全球社群串連的契機。最明顯的例子，就是 2017 年開始的一連串性別發聲議題，從 #METOO 運動、#NiUnaMenos（一個都不能少）、再到 #TimesUp，在在顯示它對推展女性主義極有幫助。

但不得不提的是，快速崛起的網路社群就像是雙面刃，一方面提供女性與性少數賦權的機會，另一方面也極容易產生強烈反挫：進用權不平等、仇女社群興起、網路跟蹤、非法交易、假消息，也都仍對於這些性別運動產生新的考驗。

月經污名，從來不只是女人對抗子宮的個人戰爭，而是整個社會對於弱勢身體的打壓。（UN Women）

4.衛生巾（sanitary pads）

有個笑話是，一名小男孩許生日願望，內容是希望可以拿到一盒衛生巾。大人問起原因，小男孩則模仿廣告詞說：

因為我可以去游泳、跑步、跳高、騎馬、溜冰，都不會有人發現。

月經，從上古至今，永遠都是女人難以開口的秘密。在衛生巾發明以前，女性曾使亞麻、羊毛、布料、動物皮等材料來墊著經血。也因行動力受限，不能走得很遠、不能下水游泳。在許多地區，更結合了宗教民俗的禁忌，例如經血不潔，婦女因此不能隨便說出口、來潮時也不能到廟裡敬拜等。

法國記者艾莉絲‧迪艾波 （Élise Thébaut）在著作《月經不平等》中提到，當 20 世紀末，美國終於出現第一種由紗布、棉花消毒壓製而成的商業衛生棉時，銷量卻極差。但原因不是女性並不想購買，而是因為當時社會憂慮衛生巾觀感不佳，禁止任何媒體刊登衛生巾廣告。回看歷史，我們永遠覺得荒謬，事不關己。不過直到今日，我們知道，仍然有不少對月經的污名化存在你我的社會中。月經污名，從來不只是女人對抗子宮的個人戰爭，而是整個社會對於弱勢身體的打壓。

女性衣物，從來都不只用於展示外表而已，衣服當然也可以是種性別賦權的象徵。（UN Women）

5.女用長褲（pants for women）

女性衣物，從來都不只用於展示外表而已，衣服當然也可以是種性別賦權的象徵。在過去，西方的女性不被允許穿著男人衣物的。最知名的例子是聖女貞德，或許你不知道，當她於 1431 年被綁上火刑台的時候，其中一條惡名昭彰的罪名就是，她穿著男性專用的盔甲、長袍與長統襪（armour, tunics and hoses）。

褲子在西方歷史上，當然也是「男人」的衣物。不過我們知道，推動世界發展的常常都是殘酷的現實，例如戰爭。第一次世界大戰後，歐洲人力匱乏，女性漸漸可以穿起褲裝，因為她們必須暫時接替男人的工作。法國設計師Chanel的長褲套裝，更是讓女性穿著長褲，成為時尚。

+ 3 + 2

生活小革命，往往也是社會的巨大進步： 回顧這段促進女性權益的物品小史，我們發現，它們都從過去走到現在，從創新立意良好，到招致非議，再到終於漸漸成為日常風景，一路上總是漫長。在三八婦女節，我們也可以重新檢視，生活中還有哪些性別物件，是你我未曾注意過其影響力的。它們都值得你我的一聲感謝。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：騎單車會導致女人生病？五種帶動時代改變的女性主義物品】