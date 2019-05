【MIB】Paul Smith親手設計Men in black西裝　幫雷神對抗外星人

「 I make this look good !」 Paul Smith

1997 年首度上映的《黑超特警組》(Men in Black),韋史密夫(Will Smith )讓黑西裝成為探員的象徵,即將上映的《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International),探員換成了「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hamsworth)跟 Tessa Thompson,舞台轉到了倫敦,這些專職對抗外星人的探員們,順勢穿上了英國知名設計師Paul Smith與劇服設計師Penny Rose 合作設計的正裝,其中男女主角H探員與M探員身上的戲服更是由兩位量身打造。

「 I’ve designed suits for earthlings for my entire career.」Paul Smith認為西裝的一切都在剪裁,這次老先生以Paul Smith經典西裝系列「A Suit To Travel In」為基礎,H探員穿上有着色彩鮮豔的內裡的「和珅西裝」,搭配和 Paul Smith彩條襪。M 探員則以酷黑雙排釦褲裝亮相。這兩套西裝都是用「A Suit To Travel In」的抗皺羊毛布料製作,穿越時空也不怕西裝變皺。Paul Smith更推出《黑超特警組:反轉世界》 的膠囊系列,包括襯裡布滿外星人圖案,每件西裝外套的袖口還縫上的環形logo釦子,還有圍巾、口袋巾等配件。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】