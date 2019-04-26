【黑超特警組】最新預告曝光　雷神女武神招攬外星人成隱藏成員

上一套《黑超特警組3》（Men In Black）系列作品已經是2012年，相隔7年後，今年6月6日將會上映《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International），雖然此戲不再由韋史密夫（Will Smith）和湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）主演，改由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）主演，昨日（25日）Sony更釋出第2波預告！

新一集《黑超特警組：反轉世界》由基斯咸士禾夫和泰莎湯遜主演。（網上圖片）

雷神和女武神繼《雷神奇俠3：諸神黃昏》和《復仇者聯盟4》後再度合作，基斯咸士禾夫和泰莎湯遜將會扮演探員H和探員M，基斯咸士禾夫富有豐富經驗而泰莎湯遜則是新加入，而且發現了地球原來已經跟外星人交流已久，不過不是所有外星人都是走友善路線！

里安納遜出演High T一角，不過因為他的種族歧視言論，早前一被粉絲要求換角。（網上圖片）

有指今次《黑超特警組：反轉世界》不是重啟也不是翻拍，是前作3部曲的延續，目前最能肯定的是韋史密夫和湯美李鍾斯都不會回歸，更不會客串，但是《救參96小時》的里安納遜則會出演High T一角，為黑超特警組倫敦分支的主要領導，基斯咸士禾夫和泰莎湯遜都要向他報告。

基斯咸士禾夫和泰莎湯遜在沙漠上大玩銀河系最強武器。（網上圖片）

預告片中有不少令人懷念的場口和道具，當然少不了記憶消除器、黑超、西裝和特警組純白總部等等，今集除了在紐約和倫敦進行拍攝外，更遠赴摩洛哥的馬拉喀什、丹吉爾以及撒哈拉沙漠等地拍攝。片中照舊有不少搞笑場面，例如新加入的泰莎湯遜想揸車，誰知上錯邊，原來是右軚車、泰莎湯遜不知車的倒後鏡是擁有強勁火力的武器，還有兩人在沙漠上大玩銀河系最強武器，直情炸出一遍新天地，由於今集首次加入女探員為主要角色，基斯咸士禾夫巧妙解釋「Men In Black」是「The men and women in black」，相信今集除了睇兩人對抗外星人的動作科幻戲外，也絕不欠缺搞笑場面！

今次黑超特警組更會加入外星人Pawny成為新隊員！（影片截圖）

外星人Pawny跟基斯咸士禾夫和泰莎湯遜第一次相見就問她是不是皇后，要向她服從已表自己的忠誠，不過在她說出「不是」之前，Pawny已經臣服於她，由此加入了兩人的《黑超特警組》，相信就此成為今集的隱藏第3位成員！

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《黑超特警組：反轉世界》最新預告