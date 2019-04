【黑超特警組】最新預告曝光　雷神女武神招攬外星人成隱藏成員

上一套《黑超特警組3》(Men In Black)系列作品已經是2012年,相隔7年後,今年6月6日將會上映《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black:International),雖然此戲不再由韋史密夫(Will Smith)和湯美李鍾斯(Tommy Lee Jones)主演,改由《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)的「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)和「女武神」泰莎湯遜(Tessa Thompson)主演,昨日(25日)Sony更釋出第2波預告!

新一集《黑超特警組:反轉世界》由基斯咸士禾夫和泰莎湯遜主演。(網上圖片)

雷神和女武神繼《雷神奇俠3:諸神黃昏》和《復仇者聯盟4》後再度合作,基斯咸士禾夫和泰莎湯遜將會扮演探員H和探員M,基斯咸士禾夫富有豐富經驗而泰莎湯遜則是新加入,而且發現了地球原來已經跟外星人交流已久,不過不是所有外星人都是走友善路線!

里安納遜出演High T一角,不過因為他的種族歧視言論,早前一被粉絲要求換角。(網上圖片)

有指今次《黑超特警組:反轉世界》不是重啟也不是翻拍,是前作3部曲的延續,目前最能肯定的是韋史密夫和湯美李鍾斯都不會回歸,更不會客串,但是《救參96小時》的里安納遜則會出演High T一角,為黑超特警組倫敦分支的主要領導,基斯咸士禾夫和泰莎湯遜都要向他報告。

基斯咸士禾夫和泰莎湯遜在沙漠上大玩銀河系最強武器。(網上圖片)

預告片中有不少令人懷念的場口和道具,當然少不了記憶消除器、黑超、西裝和特警組純白總部等等,今集除了在紐約和倫敦進行拍攝外,更遠赴摩洛哥的馬拉喀什、丹吉爾以及撒哈拉沙漠等地拍攝。片中照舊有不少搞笑場面,例如新加入的泰莎湯遜想揸車,誰知上錯邊,原來是右軚車、泰莎湯遜不知車的倒後鏡是擁有強勁火力的武器,還有兩人在沙漠上大玩銀河系最強武器,直情炸出一遍新天地,由於今集首次加入女探員為主要角色,基斯咸士禾夫巧妙解釋「Men In Black」是「The men and women in black」,相信今集除了睇兩人對抗外星人的動作科幻戲外,也絕不欠缺搞笑場面!

今次黑超特警組更會加入外星人Pawny成為新隊員!(影片截圖)

外星人Pawny跟基斯咸士禾夫和泰莎湯遜第一次相見就問她是不是皇后,要向她服從已表自己的忠誠,不過在她說出「不是」之前,Pawny已經臣服於她,由此加入了兩人的《黑超特警組》,相信就此成為今集的隱藏第3位成員!

《黑超特警組:反轉世界》最新預告