【Zara】100%再生玻璃家品　 綠色、原始概念發揮不完美藝術美感

近年環保意識抬頭，時裝界亦免不了要潮流而行。近日，速食時裝龍頭Zara就許下承諾，揚言五年內零工廠廢料排放。至於能否兌現就有待觀察。 不過，品牌着力推動環保卻是無容置疑。最近，Zara Home就推出「Join Life」系列再生玻璃家品，各式廚廁用具以回收玻璃燒製而成，那不規則設計貼合「Go Green, Go Raw」概念，環保之餘別具原始美感。

Zara Home推出全新再生玻璃家品系列。（IG@zarahome）

Fast fashion品牌大談環保早已是大勢所趨，不論是H&M早前宣布開發二手服飾市場，還是ASOS、Ganni等紛紛宣揚綠色時尚，都可見時裝界不能逃避環保議題。昨日（16日），Zara作為速食時裝龍頭，其CEO Pablo Isla就在西班牙總部，發表品牌未來五年的環保政策，會上Zara承諾於2020年前，促成供應商做到零化學污染，並進一步於2023年前，全面摒棄塑料包裝，朝零工廠廢料的目標邁進。

Zara早於2016年推出「Join Life」，從衣物纖維、節約用水及減少廢料三方面推動環保。（網上截圖）

如此種種環保承諾，Zara五年內能否兌現尚是未知之數。不過，品牌積極「洗底」，改善速食時裝業界所造成的環境污染問題，卻是無容置疑。早於2016年，Zara推出「Join Life」系列，主打環保及可持續發展，以「Care for fiber」 、「Care for water」、及「Care for planet」為三大口號。這系列產品用上有機及再生棉、可持續尼龍以及REFIBRA再生布料，並且在生產過程中亦盡量節約用水，減少污染。

最近，Zara「Join Life」系列又有新品上市，這次不是服飾，而是玻璃家品。系列由Zara家品副線Zara Home推出，主打以100%再生玻璃製成。不論是洗手液瓶、酒杯，還是碗碟、花瓶，全部一應俱全。各式家品用上回收玻璃重新燒製而成，過程中燃點降低，減少耗用資源之餘，亦能降低二氧化碳排量，呼應品牌「Care for planet」的口號。

除了以環保作為招徠，Zara這次推出的玻璃家品，在設計上亦處上見巧思。系列中的大容量玻璃瓶全以raw-shaped風格包裝，瓶身以凹凸不平，不規則邊緣設計，雖然是機械量產，但散發出來的藝術感，卻有如玻璃識人作品般美麗，為普通玻璃家品帶來一點怪奇新意之餘，亦配合近年「go raw」的環保概念，推崇簡約原始美，不過分包裝修飾，展現「less is more」的美態。