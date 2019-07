【Zara】100%再生玻璃家品　 綠色、原始概念發揮不完美藝術美感

近年環保意識抬頭,時裝界亦免不了要潮流而行。近日,速食時裝龍頭Zara就許下承諾,揚言五年內零工廠廢料排放。至於能否兌現就有待觀察。 不過,品牌着力推動環保卻是無容置疑。最近,Zara Home就推出「Join Life」系列再生玻璃家品,各式廚廁用具以回收玻璃燒製而成,那不規則設計貼合「Go Green, Go Raw」概念,環保之餘別具原始美感。

Zara Home推出全新再生玻璃家品系列。(IG@zarahome)

Fast fashion品牌大談環保早已是大勢所趨,不論是H&M早前宣布開發二手服飾市場,還是ASOS、Ganni等紛紛宣揚綠色時尚,都可見時裝界不能逃避環保議題。昨日(16日),Zara作為速食時裝龍頭,其CEO Pablo Isla就在西班牙總部,發表品牌未來五年的環保政策,會上Zara承諾於2020年前,促成供應商做到零化學污染,並進一步於2023年前,全面摒棄塑料包裝,朝零工廠廢料的目標邁進。

Zara早於2016年推出「Join Life」,從衣物纖維、節約用水及減少廢料三方面推動環保。(網上截圖)

如此種種環保承諾,Zara五年內能否兌現尚是未知之數。不過,品牌積極「洗底」,改善速食時裝業界所造成的環境污染問題,卻是無容置疑。早於2016年,Zara推出「Join Life」系列,主打環保及可持續發展,以「Care for fiber」 、「Care for water」、及「Care for planet」為三大口號。這系列產品用上有機及再生棉、可持續尼龍以及REFIBRA再生布料,並且在生產過程中亦盡量節約用水,減少污染。

最近,Zara「Join Life」系列又有新品上市,這次不是服飾,而是玻璃家品。系列由Zara家品副線Zara Home推出,主打以100%再生玻璃製成。不論是洗手液瓶、酒杯,還是碗碟、花瓶,全部一應俱全。各式家品用上回收玻璃重新燒製而成,過程中燃點降低,減少耗用資源之餘,亦能降低二氧化碳排量,呼應品牌「Care for planet」的口號。

除了以環保作為招徠,Zara這次推出的玻璃家品,在設計上亦處上見巧思。系列中的大容量玻璃瓶全以raw-shaped風格包裝,瓶身以凹凸不平,不規則邊緣設計,雖然是機械量產,但散發出來的藝術感,卻有如玻璃識人作品般美麗,為普通玻璃家品帶來一點怪奇新意之餘,亦配合近年「go raw」的環保概念,推崇簡約原始美,不過分包裝修飾,展現「less is more」的美態。