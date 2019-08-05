【全民罷工】百年前時裝界大罷工　 女工倡議令勞工運動遍地開花

8月5日，全港七區罷工集會，要求政府回應五大訴求。觀乎世界各地社運，均有透過罷工方式，作「和理非」抗爭。 其實早於110年前，時裝界亦有過一次大規模罷工行動。1909年11月，女性工運領袖Clara Lemlich帶領一眾受剝削的製衣女工，發起為期三個月的罷工行動，雖然當時只是「階段性勝利」，但運動已成為製衣業工運中的一個重要里程碑。 外國工運要以數十年計爭取，香港抗爭如是，共勉之。

香港8月5日發起全民大罷工，全港七包括沙田、荃灣、屯門、大埔、黃大仙、旺角及金鐘同時集會，旨在癱瘓各界，迫令政府回應訴求。罷工作為最「和理非」的抗爭手段，卻往往能迅速獲得政府、商界以至大眾的關注，迫使政府或商界修改政策。罷工集會在香港進行得如火如荼之時，紐約製衣業於110年前，其實亦曾有過一次影響至今的罷工行動——「Uprising of 20,000」。這場運動除了為女工爭取權益，對抗資本家剝削外，亦是當代工人權益運動中的里程碑。

參與「Uprising of 20,000」罷工的女工帶上印有「Picket Ladies Tailors Strikers」字樣的肩帶，以示表態。（Wikipedia）

20世紀初，美國製衣業僱用女工為主，然而當年女性在職場上往往遭嚴重剝削。除了日薪低至3元美金、每週工時長達70小時外，女工更要在缺乏尊嚴和安全保障的「血汗工廠」下工作，相比時裝業年賺五千萬美金的盈利，女工當時的待遇實在難以接受。

19世紀至20世紀初，製衣女工在「血汗工廠」的工作實況。（wikipedia）

面對種種剝削，生於猶太家庭的Clara Lemlich開始組織其他移民女工，醞釀罷工。不少女工來自歐洲各國，本來就有參與工會、工運的經驗，眾人在Clara帶領下，聲勢開始壯大。

「Uprising of 20,000」罷工發起人Clara Lemlich。（Cornell Kheel Center）

面對罷工危機，資方當然有「作出回應」。不過，一如香港官員的「錄音機」發言，資方男性代表於1909年11月22日，面見25個工會，各人發言長達4小時，卻僅闡述罷工後果，毫無回應訴求之意。而Clara在忍受數小時的冗長發言後，終於按捺不住，走到台上，宣布即時罷工。當時她更即場發下毒誓，指若有背叛罷工仝人，其對天立誓的手將潰爛壞死。

我已聽厭那些空洞的發言，決定走到罷工這一步。 Clara Lemlich

Clara號令罷工不過兩日，即有逾15,000名女工走上街頭，期後更獲多人響應，受影響工廠高達500家。不過，「freedom is not free」，罷工期間，Clara被警方拘捕17次，甚至被打斷肋骨，如此警暴和選擇性執法，相信港人應該不感陌生。

點擊看昔日罷工情況：

罷工歷時約三個月，最終資方讓步，承諾改進工人待遇，調升薪酬，縮短工時，讓女工得到平等待遇。不過，是次罷工成果不過是「階段性勝利」，工人工作環境依然惡劣，欠缺安全設備。一年後，率先發起罷工浪潮的「紐約三角內衣工廠」發生火災，導致123名女工及23名男工不幸喪生，期後各工會陸續提出改善工廠安全標準等訴求，至今仍不斷為勞工爭取權益。

「紐約三角內衣工廠」起火現場。（Wikipedia）

雖然工人權益在歐美等發達國家如今保障相對完善，但在孟加拉、印度等第三世界國家，工人剝削等問題百年後依然可見。這樣看似「雞蛋與高牆」間的鬥爭不斷上演，固然教人氣餒，但社會運動從來不是一蹴而就，百多年前的紐約工運如是，近年香港的社運如是，共勉之。