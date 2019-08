Alexander McQueen殞落十年　兩個貴人　開僻了鬼才的叛逆時裝路

在小編心中,設計界有兩個與世獨立的孤體。一個是無聲的解構怪才 Maison Margiela,另一個就是他:離經叛道的鬼才 Alexander McQueen。 即使與世長辭九年之久,McQueen 對時尚的遠見和對 high fashion 的獨特見解一直影響著整個時尚圈。

Alexander McQueen(Instagram@thedaycutandcultureshop)

如果你對 McQueen 的瞭解只停留在骷顱頭和馬蹄靴,或是在時尚界掀起軒然大波的超低腰牛仔褲。那麼你真的要聽小編緩緩道來 McQueen 這短暫、光明與黑暗交替的四十年....

生命之光

在時尚圈如魚得水的Alexander Wong出身家族企業,經濟實力雄厚;Stella McCartney的父親是Beatles的靈魂人物 Paul McCartney;而 Vera Wong 則是名門之後。你一定會覺得家裡沒點錢就沒資格出來混時尚。可 McQueen 呢?

毒品、妓女、槍支……這就是 McQueen 的出生地,倫敦東區。一個歷史悠久的……貧民窟。父親是酗酒成性的司機,母親是個微不足道的小學老師。他的童年在暴力、髒話和性中浸泡。

Alexander McQueen(GettyImages)

時尚啟蒙

生活在父親家暴的陰影中,幼年曾被姐夫性侵……關於 McQueen 小編已不太忍心過多描述他生活的黑暗。畢竟一個人的一生中怎麼能沒有光呢?McQueen 的母親就是他人生中的第一道光。母親熱愛油畫,而McQueen也繼承了母親的藝術天賦。即使是在貧窮雜亂的環境下,也並沒有埋沒他的天分。3歲在牆上畫裙子,上課也在畫衣服,週末時便幫家中的姐妹做時裝。

就在母親發現 McQueen 天賦時,不顧父親反對,義無反顧地支持 McQueen 退學,並資助16歲的他去 Savile Row 裡學習紙樣裁剪,在這裡 McQueen 更是練得一身英國男裝傳統剪裁的看家本領,技術也是突飛猛進。

當然母親對她的支柱不止是藝術層面的啟蒙,更多的是精神支柱。 在 McQueen 承認同性戀身份時,母親也是第一個站出來擁抱他,並告訴他 be brave 的人。在後來 McQueen 的每個秀場,母親永遠是坐在頭排,一直默默地關注著兒子每一個作品。

2004年英國《衛報》刊登的母親對他的訪問中,她問他最驕傲的是什麼,他說:「你,母親」。「最恐懼的呢?」「在你之前死去。」

+ 2

進軍時尚

1991年 McQueen 去聖馬丁學院應聘紙樣剪裁老師。但系主任 Bobby Hillson 反而讓這個大學都沒讀過的野男孩直接就讀時裝設計的碩士,這根本是」前無古人,後無來者」。後來 McQueen 也說過這是他人生最快樂的時光,也是最有歸屬感的時刻。「因為我知道,這個世界上還有很多和我一樣的人」。這大概就是千金易得,知己難求的喜悅吧。

而就在畢業秀上,他更是遇到了一生中最重要的貴人Isabella Blow。如果說母親給了 McQueen 藝術的啟蒙,那麼 Blow 則是真正把他帶到時尚圈的伯樂。他們的結識也為 McQueen 跌宕起伏的一生添上了濃墨重彩的一筆。

1992年,也就是 McQueen 真正展露出設計天賦的一年。在畢業秀上,McQueen 展示了第一份真正意義上的設計作品。而就在這時,他們相遇了。Blow 穿過所有畢業生的設計作品,一眼看中了 McQueen 的驚人天賦,並花5000磅的鉅款,買下了他整個的 final collection。

反叛禮教、浮誇、離經叛道……這是 McQueen 出道時大家對他的評價。但 Blow 才不管這些,她四處奔相走告,在圈中積極推廣 McQueen 的設計。在 McQueen 窮困潦倒租不起房子的時候,為他慷慨解囊。McQueen 的童年是不幸的,但因為生命中的這些「貴人」,他無畏詆毀,勇往前行。開始了自己在時尚界無法超越的傳奇書寫。

+ 2

時尚先鋒

在時尚界有個說法:

Chanel 給了女生優雅;YSL 給了女人力量;而 McQueen 則是給了女生一身盔甲。

鬼才設計

其實很多人開始知道 McQueen 就是因為這條骷髏頭絲巾,06年開始爆火,骷髏頭也是他在時尚圈無法撼動的標誌。關於骷髏頭的很多配飾也是風靡一時。其實從 McQueen 的設計中不難看出,這個壞小子熱衷於與死亡調情。而骷髏頭的設計也是 McQueen 暗黑朋克風的體現。

其實 McQueen 真正的成名作,是98年設計的這條超低腰露臀褲。這無疑是當時死氣沉沉的英國時尚圈的一把救命稻草,前衛大膽一切都來得剛剛好。因為它,McQueen 被大家視為潮流鼻祖。熟悉 McQueen 的時尚精們應該都知道他對鳥類的喜愛。在西方,燕子代表著男子漢的勇氣與堅持,而燕子元素也被運用在他之後他推出的西服、圓領衫、圍巾、連衣裙種種服裝中。

+ 2

96年 Givenchy 看上了他。年僅27歲的 McQueen 從不可一世的John Galliano手中接過Givenchy 的設計大權,成為了Givenchy 的首席設計師。整個法國都在抱怨這個野小子會毀了 Givenchy 的優雅,但他很快用驚人的剪裁功夫和前衛的設計,平息了這場唇槍舌戰。

在 McQueen 97年的秀中,可以很明顯感受出 McQueen 設計中釋放的朋克的搖滾風和陰暗但富有貴族氣息的哥特風。在設計中 McQueen 也會加入維多利亞風格的經典元素,比如經典的束腰設計。其優雅和別致也受到了川久保玲夫婦的大力追捧。這也是一直流行到現在的經典元素。就算在2018年的今天,設計師們也念念不忘,把它運用在各種服裝設計中。

McQueen 也說過,他很多創作都是以他的姐姐為藍圖設計製作的。他想保護女人,想通過他的服裝給女人以力量。而被載入史冊的頸椎胸衣就是這一理念的體現。

McQueen 秀場上的女生,看起來冷酷得會咬人。在他的作品中,看不到女性柔美的基因。比起美,他更多的是給了女性一身鎧甲,打破束縛,釋放內心的怪獸。無論是模特的妝容還是設計風格,撲面而來的都是濃濃的朋克暗黑風。

McQueen 熱衷在設計中也糅合多種元素。比如模特脖頸的項圈,在非洲風情的設計上加入了朋克和哥特的設計風格,完全是當時設計界超前的創新。

對於衣服色彩的運用,他也玩得淋漓盡致。鱗片印花、袖口、裙口的立體剪裁以及特殊面料的運用也是那麼得獨一無二。秀場模特穿的也是 McQueen 的代表作之一犰狳鞋。而這場秀的創意靈感也是天馬行空,更是延申到了海底的世界:在未來世界因為全球變暖、污染。人類只能沿著物種進化退回海洋。

Fashion 與 Art

在 McQueen 的秀場中你可以深刻感受到 Fashion 和 Art 的完美融合,而不是如今時尚圈越來越商業化的設計。在他身上藝術家的稱號也是當之無愧。

98年 Untitled ,秀場上他別出心裁地創造了下雨的場景,這也是時尚圈的首創。如今也一直被設計師沿用。模特在雨景下撕裂,似乎在宣洩著什麼。這可能也是 McQueen 所說的,在抑鬱中尋找美,悲傷的背後則是浪漫吧。

98年 Joan,因為母親醉心于追溯家族先祖的歷史。McQueen 從小也耳濡目染,在他的作品中經常會加入歷史宗教的題材。這場秀便是如此。壓軸的模特被一團火包圍,向四周張望。像死亡又似重生。這也是像聖女貞德致敬。

99年 N°13,這場秀後來被譽為 McQueen 最成功的一場秀。模特站在舞臺中間,兩台機器像她身上噴灑黃色黑色顏料。人與機器、過去與未來在此交匯。不得不說在設計和秀場上 McQueen 的理念已太多超前,這也是後人無法逾越的。

01年 Voss 則更震撼人心。這也是他最著名最富有戲劇性的秀場。其中最令人震撼的一幕,莫過結尾時,玻璃箱內中間位置的遮擋板轟然倒塌,一個身型臃腫的女人赤裸裸地坐在畫面中央,頭戴著吸氧設備,一群被釋放的蛾子們在周圍鼓噪飛舞。整個畫面詭異黑暗,惹人不安。

在當時的藝術界、哲學界人們經常探討世界的本質是什麼。而 McQueen 就通過作品,擺脫常規,用作品反問我們,眼見即為實嗎?於是他把美好都毀滅,剩下的就是真實。除了這些,在 McQueen 作品中也不難看出他對鳥元素的喜歡。

09年 Hound Stooth,這也是他對時尚界真正的批判,畢竟 McQueen 一直這麼直言不諱。模特全是誇張的妝容。對於美他好像敬而遠之,但是卻從不吝嗇展示醜,或許在他眼中美醜並無界限吧。服裝裡的千鳥格逐漸變成了飛鳥,這裡是在諷刺 Dior 一層不變的設計風格。

+ 8 + 7 + 6

千古絕唱

06年 Blow 被確診癌症,抑鬱症加身,不堪重負在家中自殺。葬禮上仍是穿著 McQueen 設計的衣服。而 McQueen 在棺材合上前,摘取了 Blow 的一截頭髮做進了自己的戒指裡。都說知音難覓,這個在他窮困潦倒的時候給予莫大支柱的一束光就這麼滅了。而後 McQueen 為紀念 Blow 設計的帽飾。無論是從設計還是立體裝飾上,都堪屬精品。

10年母親也病逝,生命中最重要的兩個女人,三年內逐一離世。特別是母親的撒手人寰徹底擊垮了 McQueen 。"Life must go on." 這是他在 Twitter 中寫的話,但 McQueen 並沒有守諾...... 因為不忍參加母親的葬禮,選擇在母親下葬前一天也就是10年2月11日在家中自縊,隨母親而去。

Alexander McQueen出席Isabella Blow的葬禮。(GettyImages)

有很多人說 McQueen 活出了我們不敢活出的樣子,不需要顧慮,真真得直面了人生二字。曾記得王小波說的一句話:

「一個人只擁有此生此世是不夠的,他還應該擁有詩意的世界。」

而不安分的 McQueen 就能將極端的美糅合,用各種元素的碰撞火花打造出屬於自己的充滿詩情畫意又暗黑的王國。

"Love looks not with the eyes but the mind."

這是他墓碑上的銘文,而愛何嘗不是貫穿他一生的字眼。McQueen 曾說過在這個世上唯一真實可信的,就是愛了。

"Love looks not with the eyes but the mind." 這是他墓碑上的銘文(Instagram@ alexandermcqueen)

10年離世至今,九年過去了。McQueen 極致的想像力和創意精神一直激勵著一代又一代的設計師以夢為馬。正如他所言,21世紀的時尚是由他開啟。即便在2019年的今天,McQueen 的每一場秀在小編眼中都是行走的藝術品。畢竟世間再無 McQueen。

在小編看來「生日夏花之絢爛,死如秋葉之靜美」大概說的就是 McQueen 這樣的人吧。

【本文獲「LuxsensHK」授權轉載,微信公眾號:LuxsensHK;想了解更多關於Luxsens請前往http://www.luxsens.com】