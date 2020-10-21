【TAG Heuer】160周年紀念版Carrera　從極速賽場伸延的時尚美學

TAG Heuer先後跟Supreme、fragment design的聯乘設計，令品牌進佔潮流領域，不過人們說起TAG Heuer，很多時聯想到的都是賽車，畢竟這歷史悠久的高級腕錶一直跟分秒必爭的競速運動息息相關。 今年是TAG Heuer成立160周年，特意推出多款限量紀念腕錶，主題理所當然是品牌最廣為人知的賽車元素，在這大日子將經典設計不斷傳承下去。

「熊貓」面Carrera Chronograph 160 Years Special Edition，是這系列重點作。（TAG Heuer）

TAG Heuer是次160周年紀念版系列中壓軸登場的Carrera Chronograph 160 Years Special Edition，無疑是焦點之作。一如同系列向經典致敬的大方向，Carrera Chronograph 160 Years Special Edition是取材自TAG Heuer於1965年推出的傳奇Dato 12型號，這錶最獨特的地方，是首枚設有可轉動日期圈的計時碼錶，除此之外，一目了然的簡潔計時碼錶錶盤，清晰可見日曆框設於12時位置，當中白底紅字是呼應Dato 12原有設計，作為品牌周年紀念版當然保留這些突破性的設定。

這次分別推出藍和白兩色的錶盤，白色圓圈打磨錶盤配以黑色陶瓷測速刻度固定錶圈，「熊貓」款式是永恆長青之選；至於藍色圓圈打磨錶盤則換上藍色陶瓷測速刻度固定錶圈，感覺型格時尚。兩者精鋼錶背均鐫有「ONE OF 1860」字樣，顯出品牌160年歷史印記，兩款全球限量發行各1,860枚，而香港及澳門則各獲發限量44枚，定價為港幣47,750。作為TAG Heuer如比具紀念性的設計，加上超限量生產，絕對是值得入手的一枚。

Carrera Chronograph周年紀念版直徑為44毫米，錶殼經拋光與緞面打磨，精鋼錶盤除了飾以鍍銠TAG Heuer鑲貼標誌外，亦印有「CARRERA」及「HEUER 02 80 HOURS」字樣，前者彰顯Carrera型號的傳奇色彩，後者則表示品牌自家的Calibre Heuer 02機芯，擁有驚人的80小時動力儲存，這精密的新型自製機芯，由168個零件組成，包括導柱輪和垂直離合裝置（先進計時碼錶和優質機芯標誌），並由TAG Heuer位於瑞士舍沃內（Chevenez）的錶廠製造；3、6和9位置分別同心環雕紋分鐘、蛋白石永久秒鐘指示器及小時計時器形成對比效果，至於錶上鍍銠鑲貼刻度和時針與分針，覆以白色Super-LumiNova®夜光塗料，不論任何環境情，都能夠把時間看得一清二楚。

TAG Heuer 160周年紀念版Carrera Chronograph，錶盤有藍、白兩色。 （龔嘉盛攝）

除了重頭戲Carrera Chronograph 160 Years Special Edition外，TAG Heuer先前亦為慶祝品牌創立160周年推出多款念腕錶，由於品牌跟賽車運動關係密切，所以是次紀念版系列，以賽車作主題，選用品牌標誌性型號Carrera為骨幹，帶來不同款式新設計。Carrera是TAG Heuer於60年代以著名泛美越野大賽（Carrera Panamericana）為設計靈感的錶款，由品牌榮譽主席Jack Heuer操刀，他當時對這顯赫有名賽車深興趣，希望設計出為專業駕駛者和賽車愛好者的腕錶，最終Carrera於1963年正式誕生，是運動功能與優雅品味並重的破格設計，錶盤上精巧細緻的刻度和指針，並可反射更多光線，即使駕駛時也能清晰閱讀時間，加上被喻為「腕上賽車儀錶板」精密準確的功能設計，對是內外兼備。而多年來Carrera設計經歷不同演進，依經得起時間考驗，絕對是歷久常新的Classic。

Carrera 160th Montreal（左）和Carrera 160th Silver Dial （右）是為TAG Heuer 160周年打頭陣的兩款設計（龔嘉盛攝）

像為TAG Heuer 160周年打頭陣的兩款設計，Carrera 160th Silver Dial 及Carrera 160th Montreal。前者限量發行1,860枚，香港配額為30枚，售價是港幣$51,900，這是將1964年經典銀面的「2447S」作復刻，外型源用原裝設計的同時，亦作出適度微調和更新，錶殼直徑由從前的36毫米加大到39毫米，切合現今潮流，機芯則換上現代的Heuer 02，並以透明底蓋取代原本的密底。至於錶盤方面，Carrera 160th Silver Dial忠於原著用上銀色單色，帶出極簡設計美學；而Carrera 160th Montreal，則是以1972年面世的白色Montreal作致敬，有別於Silver Dial的簡約，Montreal那紅黃藍的獨特配色，送上濃濃70年代的Retro氣息，份外奪目，這錶限量發行1,000枚，香港限售30枚，售價為港幣$54,350。

緊接而來的Carrera Sport Chronograph和Carrera Chronograph，繼續走Classic路線，前者以Carrera原型換上新元素，不同色彩錶盤配上精鋼或陶瓷錶圈，為運動腕錶添上典雅氣派。至於後者更是將優雅程度再昇華，雖然錶盤保留原裝設計，但精鋼錶圈省卻測速刻度，再配上流線型精鋼H形錶帶，流麗的設計看上來更具Dress Watch的味道，令人耳目一新。

最後溫故知新，時光倒流回到1860年，那年世界發生了甚麼大事？林肯當選第16任美國總統；英國出現第一間炸魚薯條餐廳；同年，名為Edouard Heuer的製錶人，在瑞士的聖伊米耶創立的腕錶品牌TAG Heuer前身Heuer，並透過不斷研發創新，帶來多項突破性鐘錶設計，其後因收購改名為TAG Heuer，再成為全球奢侈品巨頭LVMH旗下品牌，成為全球知名的高級腕錶品牌。TAG Heuer在這重要周年紀念大日子，由即日至11月1日在K11 Musea舉行《TAG Heuer 160周年限量特別版腕錶及經典古董腕錶展覽》，盡覽最新限量版與罕有中古珍藏。

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