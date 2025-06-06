本土品牌間之聯乘 ISLA ATHLETIC x To son推童趣親子裝慶父親節

父親節將至，兩間本地品牌香島躰育 ISLA ATHLETIC 與 To son合作推出聯乘系列《Isla to son》，以籃球運動為概念來源設計親子裝，慶祝父與子一同穿梭籃球場的愉快時光。



成立於2020年的香島躰育ISLA 向來以運動元素見稱，今次特意配合新晉本土品牌To son的童趣繪畫風格，設計2款親子裝 T-shirt，分別為Court Patchwork T-shirt ，以香港經典球場設計為靈感，選用尼龍布料作球場的紅綠色地面部分，搭配橙色網布作籃球部分，拼貼成籃球落在球場角落的場景。

另一款 Island Patchwork T-shirt 則以代表 Isla 的小島圖案為重心，輔以籃球充當島嶼上的太陽，設計風格同時兼有兩大品牌的風格特點。

聯乘T-shirt側邊均縫上香島體育的「香」標籤及To son的底線符號標籤，除大人尺碼外，亦設有 Year 3-4 及 Year 5-6兩個尺寸，讓家長和小孩能一同換上親子裝。

聯乘T-shirt側均縫上香島體育的「香」標籤及To son,的底線符號標籤。（香島躰育 ISLA ATHLETIC x To son）

今次聯乘項目邀請了三個家庭拍攝宣傳照，展示他們家庭的連繫，並分享運動對他們之間溝通與小朋友成長的重要性。聯乘系列將於6 月9日於香島躰育 ISLA ATHLETIC 品牌官網正式發售。